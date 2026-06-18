Documentairemaker Nicolaas Veul gaat voor een nieuwe VPRO-serie honderd dagen stage lopen in een zorgpark voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. De serie, '100 dagen in de gehandicaptenzorg', start op 16 september op NPO 3. Volgens Veul was het een diep ontroerende en confronterende ervaring die vragen oproept over menswaardigheid, afhankelijkheid en de betekenis van het leven. Het is de nieuwste editie in zijn bekende 100-dagenreeks, waarmee hij eerder onder meer de Zilveren Nipkowschijf won.

Televisiemaker Nicolaas Veul staat op het punt een nieuwe documentaireserie uit te zenden, gemaakt voor de VPRO . De serie, getiteld "100 dagen in de gehandicaptenzorg", zal vanaf 16 september te zien zijn op NPO 3 , zo meldt de omroep.

In deze nieuwe editie van zijn bekende 100-dagenformaat, duikt Veul voor honderd dagen onder in de wereld van de gehandicaptenzorg. Hij volgt tijdens deze periode een stage in een zorgpark speciaal ontworpen voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Volgens Veul was dit een van de meest uitdagende stageervaringen die hij ooit heeft meegemaakt, maar tegelijkertijd een diep ontroerende en confronterende ervaring. Hij kwetset.

's avonds aan de inhoud van de serie en de vragen die het actresseren, zegt hij: "Het was misschien wel de meest uitdagende stage die ik ooit heb gelopen, maar ook een ervaring die me diep ontroerde en die me tegelijkertijd confronteerde met grote vragen over menswaardigheid, afhankelijkheid, geluk en het noodlot. Over de betekenis van het leven. De verhalen vertellen ons niet alleen iets over hún kwetsbaarheid, ze onthullen ook die van ons".

Met deze nieuwe serie vervolgt Veul een reeks van gelijk namige documentaires die elk een verschillende maatschappelijke context verkennen. Eerder maakte hij onder andere "100 dagen voor de klas", "100 dagen in je hoofd" en "100 dagen in de vergeten wijk". Voor de aflevering "Een Valse Start - 100 dagen in de jeugd- en gezinszorg" won hij vorig jaar de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf.

Daarnaast staat zijn oeuvre bekend om een reeks andere prijswinnende programma's, waaronder "Pisnicht: The Movie", "#followme", "Gay-k 2012" en "Super Stream Me". Deze documentaireserie belooft opnieuw een.introspectieve kijk te bieden op een vaak onzichtbare wereld binnen de zorgsector, waarbij de deelnemers niet alleen geobserveerd maar ook gestimuleerd worden tot reflectie over eigen waarden en maatschappelijke inbedding





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