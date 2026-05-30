Nicolás Tagliafico mag vertrekken bij Olympique Lyon. De Argentijnse linksback heeft nog een contract tot medio 2027, maar mag op zoek naar een andere ploeg. Dit heeft te maken met het mislopen van directe plaatsing voor de Champions League.

Dit heeft te maken met het mislopen van directe plaatsing voor de Champions League. Hoewel Lyon het hele seizoen mee heeft gedaan om een plek in de top drie van Frankrijk, is de ploeg als vierde geëindigd. Hierdoor is er nu financiële onzekerheid bij Lyon, waardoor heel wat spelers - en dus ook Tagliafico - vertrekken. De Argentijn speelde maar liefst 169 wedstrijden voor Ajax en de Amsterdammers gaan waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe linksback.

Oleksandr Zinchenko en Takehiro Tomiyasu vertrekken namelijk uit de hoofdstad. In de dominante jaren met Erik ten Hag was de Argentijn een van de publiekslievelingen van de Ajax-supporters. Vorig seizoen werd Tagliafico ook al gelinkt aan een comeback bij Ajax, maar hij koos toen voor een contractverlenging bij Lyon. Transfermarkt schat de waarde van Tagliafico in op vijf miljoen euro.

Dit seizoen is de Argentijn dertig keer in actie gekomen namens Lyon. Voordat Tagliafico de transfer naar Ajax kan gaan maken, moet hij zich eerst focussen op het WK, want de linksback is opgeroepen voor Argentinië. Het wordt alweer het derde wereldkampioenschap waar de inmiddels 33-jarige oud-Ajacied voor is opgeroepen.





