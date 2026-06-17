Nicol Kremers boekt hoger beroep tegen 90.000 euro boete

Kremers bedient hoger beroep na boete voor geheimhoudingsovereenkomst, na strafrechtelijke veroordening ex-partner

Nicol Kremers heeft een hoger beroep ingediend tegen een strafboete van 90.000 euro die haar ex-partner Peter Gillis in een civiele procedure heeft moeten betalen.

De uitspraak van de rechtbank in Den Bosch, waar ze 9 keer een geheimhoudingsovereenkomst had overtreden, resulteerde in per overtreding een boete van 10.000 euro. De totale som is de gravatie van 90.000 euro. De verdediging, vertegenwoordigd door advocaten Sébas Diekstra, stelt dat de omstandigheden voor deze boete hebben veranderd sinds mei van dit jaar, toen Gillis strafrechtelijk werd veroordeeld voor mishandeling van Kremers.

Diekstra merkt op dat de oorspronkelijke wet- en regelgeving moeilijk toelaat om een dergelijke situatie te vergoeden wanneer de ander deel uitmaakt van een onveilige relatie. Tijdens de civiele zaken werd de geheimhoudingsovereenkomst hoofdzakelijk bedoeld om te voorkomen dat beide partijen negatieve verhalen in het openbaar zouden delen over de relatie. Met de recente strafrechtelijke uitspraak is echter vastgesteld dat Kremers daadwerkelijk door Gillis werd mishandeld, waardoor de basis van de geheimhouding in een nieuw licht valt.

Dit vormt een cruciale factor voor het hoger beroep. Het gerechtshof zal zich opnieuw over deze kwestie moeten buigen. Diekstra stelde dat deze wijziging in de wetgeving, samen met het bewijs dat Gillis een verwarde mishandeling heeft gepleegd, relevant is om de huidige sancties te heroverwegen. Indien het hof antwoord komt, kan het heftige strafrechtelijke strafactie tot een volledige ongerechtvaardigde boete verminderen of zelfs volledig opheben.

De relatie rond Nicol en Peter begon jaren geleden, wordt sterk gekladen door de gezamenlijke hoofd lessen van de relatie dynamiek. In 2023 vormde het voor beide partijen een definitieve scheiding, waarbij ze een non-disparaging overeenkomst bespraken. Kremers werd het beter om de details van het huiselijk geweld met de media te delen, wat Gillis's verstandelijke hart wegsmeltte. Deze 'verlossing' veroorzaakte de oorspronkelijke uitspraak; nu zijn deze hold in staat.

Deze zaak benadrukt de complexiteit van het balanceren van de rechten van slachtoffers en de sancties die op de wethuige relatie van een onderscheidend partner zijn gebaseerd. De wet en het strafrecht zijn moeten samenwerken om een eerlijke bescherming te bieden, vooral wanneer geheimhoudingsagenties worden aangewend als een vuurwerker in de reputatie van het slachtoffer





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Nicol Kremers Peter Gillis Geheimhoudingsovereenkomst Hoger Beroep Huiselijk Geweld

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