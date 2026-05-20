Nick Buiks opent eigen broodjeszaak in eigen achtertuin

Een vaste baan had hij al, maar toch bleef het kriebelen bij de 26-jarige Nick Buiks uit Etten-Leur. Hij droomde van een eigen broodjeszaak . Die droom is nu werkelijkheid geworden op een bijzondere plek: in de achtertuin van zijn oma aan de Ambachtlaan.

Daar maakte een schuur vol klus- en tuinspullen plaats voor Belly's Broodjes.

'Ik had het prima naar mijn zin op mijn werk, maar ik voelde dat ik iets anders wilde', vertelt Nick tegen. Het idee voor een eigen zaak speelde al langer door zijn hoofd.

'Ik hield altijd al van het maken van broodjes. ' Samen met zijn broer merkte hij dat er in Etten-Leur niet veel broodjeszaken zijn. 'Toen dacht ik: dan begin ik er toch gewoon zelf eentje. ', zegt hij.

Toch vindt hij het ook spannend.

'Nu klinkt het allemaal heel stoer, maar de eerste maanden was het wel billenknijpen hoor. Je hoopt natuurlijk dat het een beetje gaat lopen.

', lacht hij. Ervaring in de horeca had Nick nog niet. Dat leverde soms twijfelende reacties op.

'Mensen vroegen wel eens: moet je dit nou wel doen? ', vertelt hij. Toch weten klanten de zaak inmiddels goed te vinden. Bekenden van vroeger, van de voetbal of uit de buurt stappen binnen, maar ook onbekenden komen langs voor een broodje.

'De eerste keer vond ik dat best ongemakkelijk, maar het is vooral heel leuk dat mensen speciaal voor jouw broodjes komen. ', zegt hij. De plek waar Belly's Broodjes zit, betekent veel voor Nick. Zijn zaak ligt naast het huis van zijn oma en vlakbij zijn ouderlijk huis.

'Ik kom hier al mijn hele leven. Mijn band met mijn opa en oma is altijd heel bijzonder geweest. Dat ik hier nu mijn eigen zaak mag beginnen, vind ik geweldig.

', zegt hij. Oma Bets is dan ook regelmatig in de zaak te vinden.

'Ze houdt van gezelligheid en komt graag even kijken hoe het gaat. Soms loopt ze wel twintig keer per dag binnen', zegt Nick lachend.

', zegt hij. Met Belly's Broodjes wil Nick iets vrolijks toevoegen aan Etten-Leur. Humor en zelfspot spelen daarbij een grote rol. Dat zie je ook terug op sociale media, waar zijn oma regelmatig opduikt in filmpjes.

', zegt hij. 'Ik wil mezelf niet te serieus nemen. Ik doe dit ook allemaal voor het eerst.

', zegt Nick lachend over zijn zaak. Het assortiment is ondertussen flink uitgebreid.

'Ik wil dat er voor iedereen iets tussen zit. Toch heeft Nick zelf al een favoriet.

'Dat is natuurlijk het broodje Buiks Spek. Met mijn achternaam kon die echt niet ontbreken.

