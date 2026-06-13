NH-studio brengt morele steun en live verslag tijdens religieuze derde etappe van de 4 van Alkmaar

De derde dag van de 4 van Alkmaar kreeg een religieus tintje, met start in de Grote Kerk, route langs de Abdij van Egmond en Onze Lieve Vrouw Ter Nood. NH verplaatste een mobiele studio naar Alkmaar, zond live uit van 06.00 tot 18.00 uur en ondersteunde wandelaars met massage, medailles en festiviteiten. Producent Jelmer Vlot werd voor zijn inzet geëerd en kreeg een herstelbehandeling, terwijl radiomakers June en Karin Bloemen een bruisende finish‑uitzending verzorgden. Publiek, familie en vrienden zorgden voor een warme sfeer en een flinke energieboost voor de deelnemers.

Wandelaars van de 4 van Alkmaar kregen vandaag een opvallende morele boost van de radiomakers van NH. De NH-studio werd tijdelijk verplaatst naar het centrum van Alkmaar en zorgde van 06.00 tot 18.00 uur voor een live-uitzending die zowel de start als de finish van de tocht volgde.

Producent Jelmer Vlot, die zelf meedeed aan de wandeling, werd geëerd met een medaille en kreeg bovendien een extra dosis herstel: na de zevenënhalve uur durende tocht, waarbij hij door modder, zweet en blaren worstelde, stond er een massagebank klaar om de laatste kramp te verlichten. De verrassende afsluiting bestond uit een tweede traktatie, waarna Jelmer feestelijk werd onthaald door luisteraars, collega's en, opvallend, zijn ouders, die speciaal vanuit Den Helder waren gereden om hun zoon een hart onder de riem te steken.

De derde etappe van de 4 van Alkmaar kreeg een duidelijk religieus karakter. De wandeling begon in de imposante Grote Kerk van Alkmaar en leidde de deelnemers langs verschillende heilige locaties: de Abdij van Egmond, een eeuwenoud klooster met een rijke geschiedenis, en het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo, waar pelgrims al generaties lang hun devotie tonen.

Deze route bood niet alleen sportieve uitdaging, maar ook ruimte voor reflectie en bezinning, iets wat zowel de wandelaars als de toeschouwers duidelijk raakte. Na de zware inspanning konden de deelnemers genieten van een moment van rust en herstel, mede dankzij de aanwezigheid van de mobiele studio waar radiomakers live verslag uitbrachten. Ook de sfeer rond de finish was bijzonder levendig.

June, onlangs terug van vakantie, stond in de mobiele studio van NH en kreeg gezelschap van niemand minder dan de bekende artiest Karin Bloemen. Samen brachten zij een sprankelende uitzending met een panoramisch uitzicht op de finishlijn en lieten ze de wandelaars deelnemen aan een vrolijke ronde van het spel Pim Pam Pet. Een opvallende anekdote kwam van Frans, die lachend uit Heerhugowaard riep: "We zijn een echt paar, maar geen echtpaar.

" Sinds 2008 loopt hij met zijn vriendin Irene al regelmatig mee, hoewel haar man niet kan deelnemen en Irene recentelijk haar elleboog brak. Desondanks lieten ze zich niet tegenhouden en namen ze dit jaar de tien kilometer op zich, met plannen om volgend jaar weer de volledige twintig kilometer te lopen. Het publiek dat langs de Canadaplein toekeek, zorgde voor een extra energieboost voor alle betrokkenen.

Het was een dag waarin sport, religie, muziek en gemeenschapszin samenkwamen, en waar de radiomakers van NH een onmisbare schakel vormden in het geven van morele en praktische ondersteuning aan de wandelaars





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

4 Van Alkmaar NH Live‑Uitzending Religieuze Wandeling Massages En Medailles Karin Bloemen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deze vrouwelijke scheidsrechters schreven sporthistorie in AlkmaarIneke (86) en Nel (85) waren 65 jaar geleden de eerste vrouwelijke voetbalscheidsrechters ter wereld. Ze werden ontvangen in Stedelijk Museum Alkmaar. Lees hun verhaal.

Read more »

🔴LIVEBLOG: NH Radio vanaf De 4 van AlkmaarNH Radio zendt live uit vanuit Alkmaar voor de 4 van Alkmaar. Volg wandelaars van start tot finish via radio en TV. Stem af en volg het mee!

Read more »

Derde etappe 4 van Alkmaar wandelt van kerk naar kerkDe derde etappe van de 4 van Alkmaar had een religieus thema. De wandelaars liepen van kerk naar kerk, startend in de Grote Kerk van Alkmaar en langs onder andere de Abdij van Egmond en bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo. Ondanks aanvankelijk nat weer, genoten ze uiteindelijk van zonneschijn en ontvangingen zoals een gezang van koor New Voice en een biertje bij brouwerij Dampegheest. Bij het bedevaartsoord ontstaken ze kaarsen voor geliefden. Radiostation NH was aanwezig met een verplaatste studio en Karin Bloemen, en verslaggever Jelmer liep 25 kilometer mee. Er werden sfeercompilaties gemaakt voor televisie en website.

Read more »

Derde dag van 4 van Alkmaar draait om bier en bezinningDerde dag van 4 van Alkmaar draait om bier en bezinning

Read more »