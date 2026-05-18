NH onderzoekt levensbaarheid in wijken Den Helder samen met Pointer Pop-Up-redactie en Noordkop 247

De Pointer Pop-Up-redactie, NH en Noordkop 247 onderzoeken samen met de gemeente Den Helder de slechte leefbaarheid in de wijken van Den Helder en wat nodig is om het tij te keren. Er zal een maand lang onderzoek gedaan worden naar de behoeften en meningen van de bewoners van de kansrijke buurten en wijkcirkels. Deze aanpak is mogelijk gemaakt met miljoenen euro's uitgetrokken door de gemeente.

De gemeente Den Helder heeft gekozen voor een aanpak om de leefbaarheid in bepaalde wijken met name rond het stadscentrum te verbeteren. Bewoners vertrouwen niet in het gemeentebestuur, omdat ze zich achtergesteld voelen in wijken zoals de Visbuurt.

Het gemeentelijke project 'Kansrijke Buurten' is daarom gestart met miljoenen voor verbeteringen. De Pointer Pop-Up-redactie, NH en Noordkop 247 gaan onderzoeken wat deze aanpak voor bewoners betekent. De onderzoeksmaand begint met een 'meet-up' in buurthuis De Viskom op woensdagavond 20 mei. Bewoners kunnen tips geven op de redactie in de Maranathakerk in de Visbuurt.

Ook kunnen ze op de zaterdagochtend meepraten met onderzoekers op de wekelijkse onderzoekstafel in dezelfde locatie. De onderzoeksmaand loopt van woensdag 20 mei tot en met zaterdag 13 juni





