NH Nieuwsblog van maandag 18 mei brengt je op de hoogte van het nieuws uit de provincie

NH Nieuwsblog van maandag 18 mei brengt je de hele dag op de hoogte van het nieuws uit de provincie. Bij een brand in een woonboot in de Zaan bij Wormerveer zijn twee mensen gewond geraakt, waarvan één ernstig. Het is nog onduidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Een automobilist onder invloed van alcohol of drugs heeft gisteravond een ravage veroorzaakt op de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam-West. De bestuurder, een 25-jarige man uit Uithoorn, verloor de macht over het stuur en botste vervolgens op geparkeerde auto's. Bij een verkeersongeval op een kruispunt in Badhoevedorp is een gewonde gevallen. Twee auto's knalden op de kruising van de Schipholweg met de Sloterweg frontaal op elkaar. De twee inzittenden van een van de auto's bleken op het moment van het ongeluk onder invloed te zijn. Voor de tweede keer deze maand is een auto in vlammen opgegaan aan de Debora Bakelaan in Heemskerk. Rond 02.30 uur vloog een daar geparkeerde Toyota in brand. De politie onderzoekt of er een verband is met de autobrand van 5 mei in dezelfde straat. Met Pinksteren in zicht lijkt de zomer dan echt in aantocht. Dat verwacht NH-weerman Jan Visser. De eerste helft van deze week blijft nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het droog. Vrijdag zijn zelfs temperaturen tot 25 graden mogelijk.

NH Nieuwsblog van maandag 18 mei brengt je de hele dag op de hoogte van het nieuws uit de provincie . Bij een brand in een woonboot in de Zaan bij Wormerveer zijn twee mensen gewond geraakt, waarvan één ernstig.

Het is nog onduidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Een automobilist onder invloed van alcohol of drugs heeft gisteravond een ravage veroorzaakt op de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam-West. De bestuurder, een 25-jarige man uit Uithoorn, verloor de macht over het stuur en botste vervolgens op geparkeerde auto's. Bij een verkeersongeval op een kruispunt in Badhoevedorp is een gewonde gevallen.

Twee auto's knalden op de kruising van de Schipholweg met de Sloterweg frontaal op elkaar. De twee inzittenden van een van de auto's bleken op het moment van het ongeluk onder invloed te zijn. Voor de tweede keer deze maand is een auto in vlammen opgegaan aan de Debora Bakelaan in Heemskerk. Rond 02.30 uur vloog een daar geparkeerde Toyota in brand.

De politie onderzoekt of er een verband is met de autobrand van 5 mei in dezelfde straat. Met Pinksteren in zicht lijkt de zomer dan echt in aantocht. Dat verwacht NH-weerman Jan Visser. De eerste helft van deze week blijft nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het droog. Vrijdag zijn zelfs temperaturen tot 25 graden mogelijk





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NH Nieuwsblog Monddag 18 Mei Nieuws Uit De Provincie Brand In Woonboot Gewonde Gevallen Onder Invloed Van Alcohol Of Drugs Verkeersongeval Gewonde Gevallen Onder Invloed Auto In Vlammen Opgegaan Debora Bakelaan Zon Winter Winter Winter Winter Winter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Voormalig profvoetballer Derrick Tshimanga stopt na succesvolle carrière bij BeerschotDerrick Tshimanga, een voormalig profvoetballer bij Willem II, Lokeren, Racing Genk, OH Leuven, RC Beveren en de Belgische nationale ploeg, heeft zijn profcarrière afgesloten.

Read more »

Mendes helpt AZ bij transfer Smit, maar laatste beslissing ligt bij spelerTechnisch directeur Freddy Huiberts van AZ verklaart dat Jorge Mendes de club helpt bij de transfers van talenten, inclusief Kees Smit. Mendes wierp zich op als tussenpersoon bij de verkoop van David Moller Wolfe en biedt nu aan om AZ te helpen met het verkopen van hun talentvolle spelers. Huiberts benadrukt dat de speler uiteindelijk zelf de beslissing maakt over een transfer, niet Mendes of de club.

Read more »

Waterpoloërs De Zaan grijpen nu wél landstitel: 'Nu de vrouwen naar finales schreeuwen'ZV De Zaan wint landskampioenschap waterpolo na 17-10 zege op GZC Donk. Tweede landstitel ooit, ook beker al gewonnen. Lees het hele verhaal.

Read more »

Vangelis Pavlidis aanwezig bij AZ-NAC duel bij afscheid technische directeur HuibertsVangelis Pavlidis is zondag aanwezig bij het AZ-NAC duel om samen met zijn goede vriend Max Huiberts na te kijken. Pavlidis heeft bij AZ erg veel steun gehad aan Huiberts en is blij dat hij voor het afscheid komt kijken.

Read more »