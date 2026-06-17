NH Nieuwsblog: Explosieven Opruimingsdienst, Politie Zaanstreek, Asbest, Rijden onder invloed, Asbest vrijkomen, Fietser gewond, Vrachtwagen vast, 34-jarige Amsterdammer veroordeeld, Politie zoekt bestuurder van grijze auto

In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van al het nieuws uit de provincie. De Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) is vanavond ingezet voor een melding over mogelijke explosieven op de Archangelkade in Amsterdam. De politie heeft een automobilist aangehouden nadat er bij hem in de auto 7.800 voorgedraaide joints en 6.750 kilo hennep zijn gevonden. Bij werkzaamheden aan de Van Beijerenstraat in Hoorn is vanmiddag asbest vrijgekomen. De veiligheidsregio doet onderzoek naar hoe groot het gebied is waar asbest terecht is gekomen. De omgeving is ruim afgezet. Bij een aanrijding op de Eerste Constantijn Huygensstraat in Amsterdam-West is vanmiddag een fietser gewond geraakt. Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en de brandweer en politie werden opgeroepen. Onder het viaduct van de A10 West, op de Wiltzanghlaan in Bos en Lommer, is een vrachtwagen vast komen te staan. De chauffeur moest de banden leeg laten lopen om onder het viaduct uit te komen.De 34-jarige Amsterdammer die door middel van deepfakes fraude pleegde, krijgt 2,5 jaar cel. Hij wist 47 rekeningen te openen door gezichtskenmerken van zijn slachtoffers met AI op zijn eigen gezicht te plakken. Een deel van deze bankrekeningen is gebruikt voor bankhelpdeskfraude en het opnemen van contant geld. De politie is op zoek naar de bestuurder van een grijze auto die vannacht rond de klok van één uur over het fietspad van de Ina Boudier-Bakkerstraat reed. Iets verderop stonden twee auto's in brand. De politie vermoedt dat de automobilist iets met de brand te maken heeft.

Welkom in het NH Nieuwsblog van woensdag 17 juni. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van al het nieuws uit de provincie.

De Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) is vanavond ingezet voor een melding over mogelijke explosieven op de Archangelkade in Amsterdam. Uit voorzorg droeg een van de EOD'ers een bompak. De politie heeft een automobilist aangehouden nadat er bij hem in de auto 7.800 voorgedraaide joints en 6.750 kilo hennep zijn gevonden. Dat meldt de Politie Zaanstreek.

Bij werkzaamheden aan de Van Beijerenstraat in Hoorn is vanmiddag asbest vrijgekomen. De veiligheidsregio doet onderzoek naar hoe groot het gebied is waar asbest terecht is gekomen. De omgeving is ruim afgezet. Een 48-jarige man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol na een verkeersongeval op de Westerdijk in Hoorn.

Het ongeluk gebeurde gisteravond. Bij een aanrijding op de Eerste Constantijn Huygensstraat in Amsterdam-West is vanmiddag een fietser gewond geraakt. Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en de brandweer en politie werden opgeroepen. Onder het viaduct van de A10 West, op de Wiltzanghlaan in Bos en Lommer, is een vrachtwagen vast komen te staan.

De chauffeur moest de banden leeg laten lopen om onder het viaduct uit te komen. De 34-jarige Amsterdammer die door middel van deepfakes fraude pleegde, krijgt 2,5 jaar cel. Hij wist 47 rekeningen te openen door gezichtskenmerken van zijn slachtoffers met AI op zijn eigen gezicht te plakken. Een deel van deze bankrekeningen is gebruikt voor bankhelpdeskfraude en het opnemen van contant geld.

De politie is op zoek naar de bestuurder van een grijze auto die vannacht rond de klok van één uur over het fietspad van de Ina Boudier-Bakkerstraat reed. Iets verderop stonden twee auto's in brand. De politie vermoedt dat de automobilist iets met de brand te maken heeft





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Explosieven Opruimingsdienst Politie Zaanstreek Asbest Rijden Onder Invloed Asbest Vrijkomen Fietser Gewond Vrachtwagen Vast 34-Jarige Amsterdammer Veroordeeld Politie Zoekt Bestuurder Van Grijze Auto

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