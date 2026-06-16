Neymar traint terug, Mbappé breekt records en Senegal verrast Frankrijk

Neymar keert voor het eerst terug op het trainingsveld tijdens dit WK na een kuitblessure. Tegelijkertijd scoort Mbappé twee historische records voor Frankrijk, terwijl Senegal een sterke eerste helft speelt tegen de favorieten.

Neymar heeft voor het eerst tijdens het huidige Wereldkampioenschap weer met het team geoefend. De 34-jarige Braziliaanse ster was tot nu toe herstellend van een kuitspierblessure die hij eind mei opliep.

Hierdoor moest hij vooral rusten en kon hij niet deelnemen aan de groepstrainingen, noch aan de openingswedstrijd tegen Marokko die zondag met 1-1 eindigde. Volgens de Braziliaanse voetbalbond heeft Neymar wel individueel gefietst en baloefeningen gedaan, maar een volledigeGroepsTraining kwam nog te vroeg. Brazilië speelt zijn tweede groepsfase wedstrijd tegen Haïti in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ook de Canadese aanvoerder Alphonso Davies blijft nog steeds uitgeschakeld.

Waarschijnlijk zal hij de wedstrijd tegen Qatar in de nacht van donderdag op vrijdag niet kunnen spelen. Davies heeft moeite met een hamstringblessure en hoopt toch nog voor het einde van het toernooi terug te zijn. De laatste keer dat hij voor Canada speelde was in maart 2025, waarna hij een kruisbandblessure opliep. Na herstel speelde hij alleen nog clubvoetbal bij Bayern München, totdat hij de huidige hamstringblessure kreeg.

De wedstrijd tussen Frankrijk en Senegal leverde een verrassende eerste helft op. Ondanks dat Frankrijk met sterke aanvallers als Mbappé, Olise, Doué en Dembélé begon, lukte het de Fransen niet om Senegal onder druk te zetten. Senegal toonde zich sterk, snel en technisch bedreven en creëerde verschillende kansen. De enige goal van de eerste helft viel voor Senegal, maar werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel.

Mbappé brak wel twee records: met zijn 57ste interlandgoal scoorde hij evenveel als Olivier Giroud en met zijn 13e WK-doelpunt evenveel als Just Fontaine. Hij staat nu op drie goals van Miroslav Klose, de all-time topscorer van WK's. In de tweede helft verschoven de dynamiek iets. Frankrijk kwam beter op stoom, vooral door de aanwezigheid van Olise op de tienpositie achter Mbappé.

Dit leidde tot gevaarlijke momenten, zoals een scherpe steekpass van Olise op Mbappé die bijna een goal opleverde. Senegal bleef zich verdedigen met vastberadenheid en kreeg via Sarr een grote kans, maar die werd hoog over het doel geschoten. Senegal bleef ook in de tegenaanwerking snel en gevaarlijk, met name via Mané en Sarr. De verdediging van Senegal, met name keeper Mendy en de centrale verdedigers, hield stand tegen de aanvallen van Frankrijk.

De wedstrijd eindigde in een gelijkspel zonder goals in de tweede helft, wat een verrassend resultaat was gezien de hoge verwachtingen van Frankrijk. Senegal toonde een indrukwekkende prestatie en heeft veel lof geopperd





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