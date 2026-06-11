News Text: People unable to enter US for World Cup, Street Naming Ceremony in New York, and More

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Het blijft een terugkerend thema in aanloop naar het WK: mensen die de Verenigde Staten niet in mogen. Nu blijkt dat er geen supporters uit Ivoorkust naar de VS zullen komen omdat ze geen visum kunnen krijgen.

'De supporters hebben de reis geannuleerd omdat de Amerikaanse staat geen fans uit bepaalde landen, waaronder Ivoorkust, op Amerikaans grondgebied wil zien', zegt een supporterswoordvoerder van Ivoorkust tegen de Franse sportkrant L'Équipe. 'De Verenigde Staten hebben ons duidelijk laten weten dat ze onze supporters niet willen ontvangen. Zo'n 500 Ivoriaanse supporters hadden gehoopt hun land te kunnen aanmoedigen tijdens het WK.

Door het strenge immigratiebeleid van president Trump is het echter lastig voor veel Afrikaanse mensen om de VS in te komen, zo merkten ook al. Voor alle lezers die nog een WK-voorspelling moeten invullen: dit zijn de grootste kanshebbers voor de wereldtitel volgens databureau Stats Perform, de datapartner van de FIFA: Nederland volgt op een achtste plek met een kans van vier procent om wereldkampioen te worden, volgens de modellen.

België staat op een tiende plek met een kans van 2,2 procent. Zojuist werd een opmerkelijk straatnaambordje onthuld in Manhattan, New York. Daar bevindt zich nu op de hoek van 50th street en 6th avenue de 'Thierry Henry Way', een ode aan de Franse oud-voetballer. De onthulling is een reclamestunt om het WK nog wat populairder te maken in New York.

Er is gekozen voor Henry omdat hij vier jaar lang in de stad voetbalde voor de New York Red Bulls. Mexico en Zuid-Afrika openen het WK vanavond in dit imposante stadion. Vroeger heette het nog Aztekenstadion, tot een Mexicaanse bank in 2025 voor heel veel geld zijn naam aan het stadion verbond. Sponsornamen mogen echter niet van de FIFA, dus heet het tijdens het toernooi simpelweg het Mexico-Stad stadion.

Officieel dan, want in de volksmond wordt het gewoon nog Aztekenstadion genoemd. Ongeacht de naam ademt dit stadion voetbalhistorie. Pelé werd er wereldkampioen in 1970, net als Diego Maradona in 1986. De Argentijn gebruikte in dit stadion zijn befaamde 'Hand van God', terwijl hij er ook een van de mooiste sologoals ooit maakte in diezelfde wedstrijd tegen Engeland.

Verder is het stadion decor geweest van de Olympische Spelen in 1968 en zijn er meerdere Gold Cup-finales afgewerkt. Vroeger gingen er ruim 114.000 mensen in het stadion, tegenwoordig zijn de veiligheidsregels strenger en is de officiële capaciteit ongeveer 83.000. Daarmee is het nog wel het grootste stadion van Latijns-Amerika en het op-zeven-na grootste voetbalstadion ter wereld. Dit WK worden er vijf wedstrijden gespeeld in het Mexico-Stad stadion.

De finale vindt er dit keer niet plaats, die wordt gespeeld in het Amerikaanse New Jersey. Bij het WK voetbal wordt ingezet op een flitsende show die de wereld ruim vijf weken lang in zijn greep moet houden. Met drinkpauzes die gevuld worden met reclame op tv, interviews tijdens de rust, een halftimeshow bij de finale en liefst drie openingsceremonies krijgt het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een flink Amerikaans sausje.

Menig Nederlands voetballiefhebber droomt er een dezer dagen weleens van: Virgil van Dijk die op 19 juli de gouden beker omhoog mag tillen na de finale op het WK voetbal. Eén factor benoemen die je wereldkampioen maakt? Dat kan niet. Het is onmogelijk, zo is de stellige overtuiging van voormalig bondscoach Bert van Marwijk, die in 2010 heel dicht bij de wereldtitel was met Oranje.

We blijven nog even bij de ploeg van Curaçao. Wie heeft daar de beste topografische kennis? Tyrese Noslin en Kenji Gorré nemen het op tegen de broers Juninho en Leandro Bacuna. Dick Advocaat was in zijn jeugd een verdienstelijk honkballer bij ADO en was gisteren op 78-jarige leeftijd weer eens op een honkbalveld te vinden.

De bondscoach van Curaçao mocht samen met zijn aanvoerder Leandro Bacuna de symbolische eerste worp verrichten voor een competitiewedstrijd van Miami Marlins. Dat vind ik wel speciaal. Dat is een eer, aldus de trainer. Een flinke aderlating voor de Marokkaanse voetbalploeg: Abde Ezzalzouli en Nayef Aguerd moeten het WK missen.

De twee beeogde basisspelers zijn niet op tijd hersteld van hun blessures. Aguerd heeft een liesblessure, Ezzalzouli viel afgelopen zondag tijdens een oefenwedstrijd met Noorwegen uit met een knieblessure. Ze worden vervangen door Marwane Saadane (Al-Fateh) en Amine Saïbi (Angers). Haïti heeft enkele uren voor het officiële begin van het WK nog een lading nieuwe wedstrijdshirts moeten regelen.

De FIFA heeft het Caribische land namelijk verboden te spelen in het tenue dat het oorspronkelijk voor ogen had. Haïti wilde met het shirt de onafhankelijkheidsstrijd van het land in 1802 afbeelden





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