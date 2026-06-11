New York Knicks maken historische comeback en winnen NBA-finale

De New York Knicks hebben zichzelf met een spectaculaire comeback op matchpoint gezet voor het kampioenschap in de NBA. Ze maakten vannacht een achterstand van 29 punten op San Antonio Spurs goed en de wedstrijd werd met 107-106 gewonnen.

De New York Knicks hebben zichzelf met een fantastische comeback op matchpoint gezet voor het kampioenschap in de NBA . Ze maakten vannacht een achterstand van 29 punten op San Antonio Spurs goed en de wedstrijd werd met 107-106 gewonnen.

Dat betekent dat er dus nog maar één overwinning nodig is voor de Knicks om voor de derde keer in de historie kampioen te worden. Sinds de NBA in 1997 begon met het bijhouden van alle statistieken in elk kwart had geen enkel team ooit een achterstand van meer dan 24 punten goedgemaakt in een finalewedstrijd. Tot nu dus. De Knicks stonden 42-71 achter toen de achtervolging werd ingezet.

'We raakten van slag en misten een paar schoten', zei Spurs-trainer Mitch Johnson. 'Het is op zijn zachtst gezegd teleurstellend.





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