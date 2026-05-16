New Kids Turbo en de Duitse popcultuur

Huub Smit, acteur uit de populaire Brabantse serie New Kids, vertelt over de Duitse populariteit van de serie en de nieuwe film 'Carnaval'.

Bijna twintig jaar geleden zag de inmiddels beroemde uitspraak 'Zonne grote vuurbal, jonguh!

' het licht in de komische internetserie New Kids. In 2010 keerde de uitspraak terug in Brabantse cultklassieker New Kids Turbo, waarna heel Nederland de uitspraak na kon blèren. Ook bij onze oosterburen is deze zin onderdeel geworden van de popcultuur. Het is opnieuw viraal gegaan, maar dit keer in Duitsland, vertelt New Kids-acteur Huub Smit in talkshow VRIJDAG.

Het dorp Maaskantje werd even wereldberoemd dankzij New Kids. Nadat de internetserie, gemaakt door Flip van der Kuil en Steffen Haars, in 2010 een bioscoopfilm kreeg, vond de Brabantse tongval en spitsvondigheid zich een weg naar alle uithoeken van het land. En daar bleef het niet bij. Die films zijn in Duitsland best een succes geweest.

Ze hebben zowel in België als in Duitsland vijfhonderdduizend bezoekers gehad, vertelt Huub Smit, die het personage van Richard Batsbak in de films speelt. Misschien wel de bekendste uitspraak die uit de film is overgebleven: zonne grote vuurbal, jonguh. Dat roept het personage Richard Batsbak nadat door een bijzondere samenloop van omstandigheden Schijndel wordt gebombardeerd in de film.

De uitspraak werd ook een hit in Duitsland, waar veel jongeren al te graag de zin napraten, al is het dan een nagesynchroniseerde variant. Accepteert Smit vertelt hoe hij werd uitgenodigd door een Duits spelprogramma op YouTube. Het is een heel leuk concept. Jongeren moeten aan de hand van internetmemes raden welke persoon ze voor hun neus hebben.

Dat kan van alles zijn. Zo staat Smit dus met zijn iconische blonde pruik op zijn hoofd te zwaaien met een rode voetbal en een aansteker, hopend dat de jongeren in het spelprogramma raden wie hij is. Dat ging in het begin niet goed. Het eerste duo had Kort daarna wordt hij door de volgende duo's in het spelprogramma wel herkend, waarna de jongeren hem joelend en lachend in de armen vallen.

So ein feuerball, junge! , lachen ze. Dat New Kids ook zo populair is in Duitsland, was voor Smit heel bijzonder. We waren aanwezig bij de première van New Kids Turbo in Duitsland.

Je bent daar echt een filmster. Of je nou Leonardo DiCaprio bent of iemand anders; je zit in een bioscoopfilm in Duitsland. Dat is groot voor hen. CARNAVAL, die op 11 november (11/11) moet verschijnen.

Enthousiast vertelt Smit over de nieuwe film: ‘Het zijn veel dezelfde makers en acteurs van New Kids. Het grote verschil is: New Kids bestond uit vijf boze gasten en hier zijn vier vrolijke gasten die leven voor carnaval. ’ Hij licht een tipje van de sluier over zijn rol in de film: ‘Ik speel iemand die wil volkszanger worden, maar daarin word ik tegengewerkt. Dan word ik gered door… een volkszanger uit Brabant’, zegt Huub mysterieus





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

New Kids Huub Smit New Kids Turbo Carnaval Duitse Popcultuur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Knight Rider-auto staat in een museum in Chicago, maar krijgt boete uit New YorkHet Volo Museum ontving een verkeersboete voor de Knight Rider-auto die zij tentoonstellen, maar volgens het museum heeft de auto al jaren niet meer gereden. Hoe kan dit?

Read more »

Vier doden bij vliegtuigongeluk met medisch toestel in New MexicoIn de Amerikaanse staat New Mexico zijn vier mensen omgekomen bij een ongeluk met een medisch vliegtuigje. Door de crash brak er een bosbrand uit in het gebied waar het toestel was neergekomen.

Read more »

Manuel Neuer overweegt terugkeer bij Duitse nationale ploegBondscoach Julian Nagelsmann heeft Manuel Neuer opgenomen in de voorselectie voor het WK, wat grote gevolgen kan hebben voor de kansen van Marc-André ter Stegen.

Read more »

'So ein feuerball junge!', New Kids-acteur gaat viraal in DuitslandBijna twintig jaar geleden zag de inmiddels beroemde uitspraak 'Zonne grote vuurbal, jonguh!' het licht in de komische internetserie New Kids. In 2010 keerde de uitspraak terug in Brabantse cultklassieker New Kids Turbo, waarna heel Nederland de uitspraak na kon blèren. Ook bij onze oosterburen is deze zin onderdeel geworden van de popcultuur.

Read more »