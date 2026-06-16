Netanyahu ziet overwinningen maar staat onder druk na deal tussen Iran en VS

Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël van complete vernietiging was gered en noemde overwinningen tegen het Iraanse kern- en raketprogramma, maar zijn positie wordt gecompliceerd door een nieuw akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten en aanhoudende kritiek van coalitiepartners en oppositie.

Premier Benjamin Netanyahu verklaarde gisteren in een toespraak over de oorlog tegen Iran dat Israël van complete vernietiging was gered, maar benadrukte dat de strijd nog niet voorbij is en dat het land sterk en strijdbaar moet blijven.

Hij somde overwinningen op die samen met de Verenigde Staten werden behaald op het Iraanse kernprogramma, de voorraad ballistische raketten en de productiefabrieken. Deze toespraak volgde een dag nadat Iran en de VS een akkoord hadden gesloten om het conflict te beëindigen. Netanyahu zag vooral overwinningen, maar de kritiek op hem nam toe binnen zijn coalitie en de oppositie, omdat hij lijkt buitengesloten te zijn geweest bij de gesprekken tussen Iran en Amerika.

Extreemrechtse minister Ben-Gvir reageerde direct met de mededeling dat de Trump-overeenkomst Israël niet verplicht. Belangrijke oppositieleiders zoals Naftali Bennett, een potentiële opvolger, wezen op het falen van Netanyahu, zeggende dat zijn ambtstermijn begon met een burgeroorlog, vervolgd met het bloedbad van 7 oktober en nu eindigt met een mislukking tegen Iran. Ook Yair Lapid, die samen met Bennett meedeelt aan de komende verkiezingen, deelde een video met een opsomming van vermeende fouten.

Het primaire doel van Israël is geweest het Iraanse atoomprogramma te vernietigen, maar er is weinig bekend over de toekomst van dat programma, waarover Iran en de VS de komende maanden onderhandelen. Netanyahu wilde ook het ballistische raketprogramma van Iran vernietigen en de Iraanse invloed in de regio, inclusief de steun aan Hezbollah in Libanon, terugdringen, maar de details van eventuele afspraken daarover zijn onduidelijk.

De overeenkomst tussen Iran en de VS zou wel een staakt-het-vuren in Libanon bevatten, maar het Israëlische leger blijft een deel van Zuid-Libanon bezetten onder het mom van veiligheidszones. Netanyahu maakt duidelijk dat die troepen blijven. Sinds de bekendmaking van het akkoord zijn er gevechten geweest tussen het Israëlische leger en Hezbollah, wat de plannen van president Trump om een deal met Iran te sluiten kan verstoren.

Iran heeft aangegeven dat een deal alleen kan als Israël de gevechten in Libanon stopt. Vervolgens rijst de vraag hoeveel invloed Trump kan uitoefenen op bondgenoot Israël. Netanyahu staat voor een moeilijke keuze: het luisteren naar Trump en het stoppen van de gevechten kan hem stemmen kosten bij de verkiezingen dit najaar, maar het negeren van Trump brengt het Amerikaanse steunbetuiging in gevaar.

Hoewel Likud onder Netanyahu de grootste partij blijft, heeft de huidige coalitie geen meerderheid en het anti-Netanyahu-blok groeit in de peilingen. Door Trump te negeren zet Netanyahu het coalitieakkoord met het United States op het spel, maar door te luisteren komt hij onder toenemende binnenlandse druk te staan. Netanyahu staat bekend als een politiek overlever, maar het is onzeker hoe hij deze politieke spagaat zal doorstaan. Trump heeft gezegd dat Netanyahu niets te vertellen heeft, maar de realiteit is complexer





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