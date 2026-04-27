Nelly Korda wint Chevron Championship en keert terug naar de top van de wereldranglijst

Nelly Korda heeft het Chevron Championship in Houston gewonnen, haar derde major titel. Ze keert hiermee terug naar de eerste plaats op de wereldranglijst. De Amerikaanse golfster toonde mentale kracht door haar voorsprong te behouden en de concurrentie te overtreffen.

Nelly Korda heeft een indrukwekkende overwinning behaald bij het Chevron Championship in Houston , Texas. De Amerikaanse golfster, 27 jaar oud, toonde veerkracht en mentale kracht om de eerste major van het seizoen op het vrouwencircuit op haar naam te schrijven.

Het was niet alleen haar 22e professionele toernooizege, maar ook haar derde triomf in een major kampioenschap, wat haar status als een van de absolute topgolfers ter wereld verder bevestigt. De overwinning betekent tevens een terugkeer naar de top van de wereldranglijst, een positie die ze eerder al bekleedde na haar gouden prestatie op de Olympische Spelen in Tokio in 2021.

Korda’s prestatie in Houston is des te opmerkelijker gezien de druk die gepaard ging met het verdedigen van een aanzienlijke voorsprong in de laatste twee rondes. Korda beschreef het weekend als ‘pittig’, en benadrukte de mentale uitdaging die het met zich meebracht om een voorsprong van zes slagen te behouden. Ze erkende dat het verdedigen van zo’n voorsprong een van de moeilijkste taken is die ze in haar carrière heeft moeten aangaan.

Gelukkig kon ze rekenen op de steun van haar familie, die ze als een cruciale factor in haar succes beschouwt. De familie Korda is een toonbeeld van sportieve excellentie. Haar vader, Petr Korda, is een voormalig professionele tennisser die in 1998 de Australian Open won, een prestatie die zijn dochter ongetwijfeld inspireerde. Haar moeder, Regina Rajchrtov, was eveneens een succesvolle tennisprof.

De sportieve genen lijken door de familie te stromen, want haar broer, Sebastian Korda, staat momenteel op de 40e plaats in de wereldranglijst in het mannentennis, en haar zus, Jessica Korda, is ook een professionele golfster. Deze achtergrond van topsport heeft ongetwijfeld bijgedragen aan Nelly’s mentale weerbaarheid en haar vermogen om onder druk te presteren. De laatste ronde in Houston begon Korda met een voorsprong van vijf slagen, en ze wist deze voorsprong op een overtuigende manier uit te bouwen.

Met een dagscore van 70 slagen (twee onder par) hield ze de concurrentie op veilige afstand. Haar spel was consistent en solide, en ze toonde een opmerkelijke beheersing van haar zenuwen. De overwinning werd traditioneel gevierd door een duik in de vijver naast de achttiende hole, een ritueel dat onlosmakelijk verbonden is met het Chevron Championship. Korda reageerde lachend op de verfrissende duik, en merkte op dat het erg heet was in Houston tijdens het toernooi.

Ze benadrukte ook het belang van het in stand houden van tradities.

'Je moet de tradities in stand houden,' zei ze met een glimlach. De overwinning in Houston is niet alleen een persoonlijke triomf voor Nelly Korda, maar ook een bevestiging van haar status als een van de meest getalenteerde en veelbelovende golfers van haar generatie. Het belooft een spannend seizoen te worden, met nog vier majors op de agenda, en Korda zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de strijd om de belangrijkste titels in de golfwereld





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nelly Korda Chevron Championship Golf Major Wereldranglijst Houston Olympische Spelen Familie Korda

United States Latest News, United States Headlines

