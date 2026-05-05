Negentig wandelaars lopen eerste Vrijheidswandel2daagse van stichting Sloep

Op 4 en 5 mei hebben negentig wandelaars deelgenomen aan de eerste Vrijheidswandel2daagse van stichting Sloep. De 22 kilometer lange route voerde de deelnemers door de bossen van Loosdrecht, langs historische plekken in Hilversum en Wijdemeren. De wandeling was zowel indrukwekkend als zwaar, met monumenten die deelnemers raakten, maar ook uitdagingen door de felle zon en de afstand.

Onder een stralende zon hebben op 4 en 5 mei negentig wandelaars deelgenomen aan de eerste Vrijheidswandel2daagse van stichting Sloep. De route van 22 kilometer voerde de deelnemers door de bossen van Loosdrecht, langs historische plekken in Hilversum en Wijdemeren .

Hoewel de officiële start om 10.00 uur was, stonden sommige wandelaars al om 09.00 uur klaar. De belangstelling voor deze nieuwe wandeling was groot, met deelnemers uit verschillende delen van het land, waaronder Veghel, die speciaal voor deze route waren gekomen. De wandeling begon in het bosrijke Loosdrecht, waar de deelnemers al snel langs het monument Jeugdalijah in Nieuw-Loosdrecht kwamen. Dit monument herdenkt Joodse jongeren die zonder hun ouders naar Nederland vluchtten, maar de oorlog niet overleefden.

De namen op het monument maakten veel indruk op de wandelaars. Een deelnemer vertelde onderweg: Het zet je weer even met beide benen op de grond. De route ging verder naar Landgoed Zonnestraal, een voormalig sanatorium dat tijdens de oorlog een belangrijke rol speelde. Tijdens een Duitse inval wisten Joodse patiënten hier te ontsnappen, mede dankzij een slimme actie van een zieke medepatiënt.

Ook het Monument Polar Bears in Hilversum was een belangrijk punt op de route. Dit monument herinnert aan de Britse verkenners die in mei 1945 als eersten de stad binnenreden en zo de bevrijding van Hilversum aankondigden. De wandeling was niet alleen indrukwekkend, maar ook zwaar. Door de felle zon en de afstand van 22 kilometer kregen sommige deelnemers het moeilijk.

Vooral de laatste kilometers door het bos en over het asfalt waren zwaar. Toch bleef de sfeer goed. Wel merkten sommige deelnemers op dat een paar monumenten onderweg lastig te zien waren door begroeiing of door de manier waarop ze langs de route lagen. Het is jammer als je langs zulke plekken loopt, maar ze niet goed kunt bekijken, zei een wandelaar.

Over politieke onderwerpen, zoals de mogelijke fusie tussen Hilversum en Wijdemeren, ging het nauwelijks. De deelnemers waren vooral bezig met wandelen, herdenken en het halen van de finish





