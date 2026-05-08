Nederlender uit Rotterdam en Almere betrokken bij grootste drugsvangst ooit

Ruim 30.000 kilo cocaïne werd ontdekt en 23 mensen werden aangehouden bij de megadrugsvangst in de Canarische Eilanden. Alexander T. en Jomairo M. zijn Nederlanders van wie de laatste drie jaar geleden verdacht werd van poging totouvertrekken drugs uit containers. Alexander T. heeft na een schietpartij beenarrest opgelegd.

Een van de vijf Nederlanders die in Spanje zijn opgepakt voor betrokkenheid bij een megadrugsvangst komt uit Rotterdam . Het gaat om Alexander T., schrijft het AD.

Hij was volgens de krant bewaker van een partij van ruim 30.000 kilo cocaïne op een schip uit Sierra Leone, dat wordt gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos. De 36-jarige T. is geen onbekende van justitie. Hij werd in 2010 veroordeeld tot zeven jaar cel nadat hij op een Antilliaans feest een man in zijn nek had geschoten. Het slachtoffer overleefde het, maar de kogel kon niet worden verwijderd.

Een tweede Nederlander, die is aangehouden door de Spaanse politie, heeft ook een link met Rotterdam. Het gaat volgens het AD om Jomairo M. (22) uit Almere. Hij werd drie jaar geleden aangehouden in de Rotterdamse haven toen hij vermoedelijk drugs uit containers wilde halen. De megadrugsvangst bij de Canarische Eilanden vorig weekend was volgens Spanje de grootste drugsvangst ooit.

Bij de onderschepping werden in totaal 23 mensen aangehouden. Naast de vijf Nederlanders was er ook een Surinamer bij. Ze bewaakten het schip met onder andere machinegeweren. De drugs zouden zijn ontdekt na een tip uit Nederland.

Het AD schrijft dat opsporingsdiensten hier alarm sloegen bij de Spaanse politie





