Nederlandse ziekenhuizen moeten meer rekening houden met tekorten aan medische hulpmiddelen, zowel voor kleine zaken als voor grote, specialistische onderdelen. Er zijn honderden duizenden medische hulpmiddelen in omloop, en elk ziekenhuis heeft iedere dag te maken met een dreigend tekort. Zo zijn producten voor operaties niet altijd op tijd geleverd, wat tot vertragingen van geplande behandelingen leidt. Ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol, want als er stoffen nodig zijn voor de productie of transport van medische hulpmiddelen, en die zijn niet beschikbaar, dan heeft dat effect. Patiënten merken tot nu toe nog niet veel van de tekorten, maar het wordt alleen maar groter.

Wanneer een tekort ontstaat of er tekenen van een aankomend tekort zijn, moet een ziekenhuis dat melden bij het Zorg Inkoop Netwerk Nederland (ZINN). Deze organisatie komt in actie als er tekorten ontstaan aan medische hulpmiddelen. Overgoor vindt dat de inkoop- en voorraadprocedures in de Nederlandse zorg centraler moeten worden geregeld, en dat de overheid een sleutelrol kan vervullen bij het opzetten van zo'n systeemverandering





