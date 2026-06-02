Nederlandse WK-selectie bekend, rugnummers en oefenwedstrijden

Het Nederlands elftal heeft zijn WK-selectie bekend gemaakt. De rugnummers van de spelers zijn ook bekend. Onder meer Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü reizen af naar de Verenigde Staten om met Turkije mee te gaan naar het WK.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederland s elftal en het overige WK-nieuws. De rugnummers van de Oranje-spelers voor het WK zijn bekend. Opvallend is het getal dat Marten de Roon krijgt bij zijn rentree in de nationale ploeg.

De middenvelder gaat spelen met nummer 3 op zijn shirt. Verdediger Jan-Paul van Hecke heeft dan weer nummer 6, wat normaal gedragen wordt door een middenvelder. In Engeland, het land waar Van Hecke speelt, is het dan weer wel gebruikelijk dat middenvelders nummer 6 dragen. Wout Weghorst heeft nummer negen toebedeeld gekregen.

Of hij ook de eerste spits is voor bondscoach Ronald Koeman valt nog te bezien. Sowieso zeggen rugnummers niet alles over de basisspelers. Zo speelt Frenkie de Jong al jarenlang met 21 op zijn rug en heeft Denzel Dumfries 22. Het Nederlands elftal speelt in de groepsfase al de wedstrijden in het thuisshirt.

Dat had de KNVB al bekend gemaakt, maar dat blijkt nu ook uit FIFA-documenten. De veldspelers dragen in het openingsduel met Japan ook oranje broeken en sokken gaan aantreden. Ook Turkije heeft de selectie bekend gemaakt voor het WK. Onder meer Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion) en Orkun Kökçü (Besiktas) reizen af naar de Verenigde Staten.

Beide mannen speelden nog jeugdinterlands voor Nederland. Andere bekende namen in de Turkse ploeg zijn Arda Güler (Real Madrid), Hakan Çalhanoglu (Internazionale) en Kenan Yildiz (Juventus). Ahmetcan Kaplan zat in de voorselectie, maar hij is op het laatste moment afgevallen. De centrale verdediger van Ajax kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor NEC.

Kaplan miste het slot van afgelopen seizoen vanwege een knieblessure. Derrick Luckassen mag zich op gaan maken voor zijn eerste WK. Carlos Queiroz, de Portugese bondscoach van de Ghanezen, wachtte lang met zijn definitieve selectie omdat Alexander Djiku op het laatste moment geblesseerd raakte. De verdediger van Spartak Moskou raakte zondag geblesseerd op de training en Luckassen mag zijn plaats innemen.

De 30-jarige Amsterdammer brak door bij AZ en stond daarna vijf seizoenen onder contract bij PSV. Daarnaast speelde hij meerdere jeugdinterlands voor Nederland. Tegenwoordig speelt hij bij het Cypriotische Pafos FC. Luckassen maakte op 30 maart zijn debuut voor de Black Stars in een oefenwedstrijd tegen Duitsland.

Eerder was al bekend dat oud-Ajacied Mohammed Kudus het WK aan zich voorbij moet laten gaan wegens een dijbeenblessure. Opvallend is de terugkeer van voormalig Chelsea-speler Baba Abdul Rahman. De 31-jarige verdediger zat bij het vorige WK ook al bij de selectie, maar sindsdien speelde hij nog maar één interland. Paul Reverson, keeper van Jong Ajax en net als Luckassen geboren in Amsterdam, zat bij de voorselectie, maar hij is afgevallen voor het WK.

Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Kojo Oppong Preprah, Baba Abdul Rahman, Alidu Seidu, Marvin Senaya. Pape Thiaw heeft zijn WK-selectie rond. Na het bekendmaken van de voorselectie van 28 spelers heeft de Senegalese bondscoach twee namen door moeten strepen. Moustapha Mbow (FC Paris) en Ilay Camara (Anderlecht) zijn de laatste twee afvallers bij de ploeg die begin dit jaar de finale van de Afrika Cup won.

Senegal werd door de Afrikaanse voetbalbond CAF later bestraft voor het verlaten van het veld tijdens de gewonnen finale. De zege (1-0) voor Senegal werd omgezet in een 3-0 nederlaag. Op 16 juni is Frankrijk de eerste tegenstander van Senegal op het WK. De Franse ploeg was in 2002 ook de eerste tegenstander toen Senegal debuteerde op het WK.

Toen verraste Senegal vriend en vijand door de wereldkampioen van 1998 met 1-0 te verslaan. Noorwegen (22 juni) en Irak (26 juni) zijn de andere tegenstanders van Senegal in groep I. WK-ganger Oezbekistan is op maandag 8 juni de laatste oefentegenstander van Oranje in aanloop naar het WK. In New York speelt het Nederlands elftal zonder publiek tegen de Aziatische nummer 50 van de wereld. Afgelopen nacht werkten de Oezbeken hun voorlaatste oefenduel in aanloop naar het WK af.

In Edmonton was WK-gastland Canada de tegenstander. Eldor Sjomoerodov, topscorer aller tijden van Oezbekistan, kreeg tijdens de flink verregende wedstrijd al na enkele minuten een levensgrote kans. Oog in oog met de Canadese doelman Maxime Crépeau stiftte de aanvaller de bal echter meters naast het doel. Sjomoerodov staat onder contract bij AS Roma, maar werd de laatste drie seizoenen verhuurd.

Afgelopen seizoen kwam hij in actie voor het Turkse Basaksehir. Crépeau moest daarna nog tweemaal in actie komen op een inzet van Sjomoerodov, maar de Canadese goalie hield zijn doel schoon. Dat lukte zijn collega aan de andere kant niet. Invaller Jonathan Osorio tekende na een klein uur spelen met een droge schuiver voor de 1-0, Michael Nelson schoot in blessuretijd bekeken raak voor de 2-0.

Derrick Luckassen maakt kans om met Ghana mee te gaan naar het W





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WK Nederland Rugnummers Oefenwedstrijden Selectie

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