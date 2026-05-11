Nederlandse windenergie op land blijft stagneren, ondanks groei in aantal turbines

De sector kampt met onduidelijkheid over regels en politieke verdeeldheid, totún overstroomde stroomnet en strijd op rechtbanken. Bovendien zijn materialen duurder geworden en brengt de overproductie van groene stroom de industrie tegen de muren

De uitbreiding van windmolens in Nederland valt bijna stil, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de jaarlijkse Monitor Wind op Land. Het aantal windmolens op land neemt nog toe, net als hun totale vermogen, maar dat doet steeds langzamer.

In 2025 kwamen er negen turbines bij, minder dan het jaar ervoor, terwijl de aanwas al sterk was teruggevallen. De RVO denkt dat het vermogen van windturbines dit jaar zelfs kan dalen, dankzij het wegtrekken van kleine, verouderde turbines. Er staan echter maar weinig nieuwbouwplannen tegenover.



Komende jaren groeit de sector bescheiden, afhankelijk van het aantal plannen voor nieuwe windparken.

De RVO merkt op dat er in 2025 flink wat plannen zijn bijgekomen, vooral in Utrecht en Overijssel. Deze plannen zijn echter nog pril, en het duurt jaren voordat duidelijk is of ze doorgaan; een deel zal onderweg sneuvelen.



De voornaamste oorzaak voor de stagnatie is volgens de RVO onduidelijkheid over de regels waar windparken op land aan moeten voldoen. Toen de oude regels in 2021 door de rechter werden vernietigd, werkte de overheid ngayan op nieuwe normen.

De politieke discussie daarover blijft echter doorgaan, ondanks het ontbreken van landelijke normen, die wel provincies en gemeenten vergunningen kunnen verlenen.



In de praktijk zijn bestuursinstanties echter terughoudend, en er lijkt gewacht te worden op Den Haag. Toch blijven er regionaal nog altijd projecten aan de grond komen.



'De lage groei in 2025 en de dreigende krimp in 2026 laten zien wat er gebeurt wanneer werkbare regels ontbreken', reageert directeur Jan Vos van NedZero.





Windenergie op land is minder lucratief dan voorheen geworden. Door de opmars van zonne- en windenergie is er op steeds meer momenten een overdaad aan groene elektriciteit. De stroomprijs is dan nul of zelfs negatief, en windparken verdienen geen geld of subsidie. Ook zijn materialen duurder geworden. Deze zaken maken het lastiger om nieuwe windparken rendabel te krijgen





