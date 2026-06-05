Nederlandse vrouwenploeg verliest cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van Ierland

Het Nederlands vrouwenelftal heeft een belangrijke wedstrijd in de WK-kwalificatie verloren met 3-2 van Ierland. Door de nederlaag staat Oranje onder druk om de groepswinst veilig te stellen.

Het Nederlands vrouwenelftal heeft dinsdagavond een bittere nederlaag geleden in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink verloor met 3-2 van Ierland en staat nu onder enorme druk om de groepswinst veilig te stellen.

Oranje begon aan het duel wetende dat het, door de 0-2 overwinning van Frankrijk op Polen eerder op de avond, een zege nodig had om de eerste plek in de poule en daarmee directe plaatsing voor het WK in eigen hand te houden. Met die opdracht in het achterhoofd begon Nederland veelbelovend aan het duel. Al in de eerste minuut werd de weg naar het Ierse doel gevonden, maar toeslaan deed de ploeg van Arjan Veurink niet.

Ook niet toen Esmee Brugts en Lineth Beerensteyn even later in kansrijke positie kwamen. De openingstreffer viel aan de andere kant. Bij een van de eerste kansen voor de Ieren was het wel raak. Spits Kyra Carusa plaatste de bal na ruim een kwartier in de verre onderhoek, waar doelvrouw Lize Kop er niet meer bij kon: 1-0.

Daar zette Oranje voor rust niets meer tegenover. De ploeg had moeite met de fysieke speelstijl van de Ieren en creëerde te weinig kansen. Pas in de tweede helft kwam Nederland tot goede kansen. Veurink bracht in de rust enkele wijzigingen aan, maar het duurde even voordat die vruchten afwierpen.

Zo had Beerensteyn na een uur spelen de gelijkmaker op de voet, maar stuitte ze van heel dichtbij op de Ierse sluitpost Courtney Brosnan. Diezelfde Brosnan had vlak daarna ook een antwoord op de doffe knal van Jackie Groenen. Luttele minuten later vond Oranje dan toch de 1-1. Groenen werd na een snelle uitbraak onderuitgehaald in het strafschopgebied, alvorens aanvoerster Dominique Janssen het buitenkansje op de stip benutte.

Helaas voor Veurink en de zijnen bleef de gelijke stand nog geen minuut overeind. Snel na de aftrap nam Ierland namelijk opnieuw de leiding. Janssen, de gevierde vrouw van even daarvoor, liet zich makkelijk kloppen bij de eerste paal en liet Abbie Larkin de lage voorzet vanaf rechts binnen werken: 2-1. Oranje toonde echter veerkracht.

Ook die stand hield niet lang stand, want tien minuten voor tijd maakte invalster Victoria Pelova er 2-2 van. De jacht op een winnende treffer was daarmee geopend. Nederland zette alles op de aanval, maar liet zich betrappen op de counter. Bij een Ierse aanval in de slotfase reageerde Amber Barrett het meest attent op een voorzet van rechts: 3-2.

Die tegenslag kwam Nederland niet meer te boven. Overigens eindigde de thuisploeg met een speelster minder: Leanne Kiernan ontving in de blessuretijd haar tweede gele kaart. Dinsdag wacht de ontknoping in de WK-kwalificatie. Nederland ontvangt dan Polen, terwijl Ierland op bezoek gaat in Frankrijk.

Mocht Oranje niet eerste eindigen, gaat het de play-offs in. De nederlaag is een flinke streep door de rekening van de Nederlandse vrouwen, die nochtans goede herinneringen hebben aan eerdere duels met Ierland. De ploeg van Veurink moet nu winnen van Polen en hopen dat Ierland verliest van Frankrijk om directe plaatsing af te dwingen. Anders wacht een zware play-offronde.

Bondscoach Veurink toonde zich na afloop teleurgesteld: 'We hebben onszelf in de voet geschoten. We begonnen goed, maar maakten te veel individuele fouten. De goals die we tegenkregen waren vermijdbaar. Toch zag ik ook karakter in de tweede helft.

We moeten nu herstellen en vol vertrouwen naar de wedstrijd tegen Polen toeleven.

' De spelersgroep is vastberaden om de fouten recht te zetten. Lieke Martens, die geblesseerd toekeek, gaf aan dat de ploeg gelooft in een goede afloop.

'We zijn er nog niet uit. We moeten ons herpakken en laten zien wat we kunnen.





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