Nederlandse vrouw gewond bij bloedige schietpartij in Teotihuacán

Een Nederlandse vrouw is gewond geraakt bij een schietpartij in het Mexicaanse tempelcomplex Teotihuacán, waarbij de dader zichzelf daarna van het leven beroofde.

Een tragisch incident heeft zich onlangs voltrokken bij het wereldberoemde tempelcomplex Teotihuacán in Mexico . Tijdens een gewelddadige schietpartij raakte een 55-jarige Nederlandse vrouw gewond. Het Mexicaanse veiligheidskabinet, dat de leiding heeft over de politieonderzoeken in het land, heeft bevestigd dat de situatie uiterst ernstig is.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is inmiddels op de hoogte gesteld van het voorval, maar houdt de details over de medische toestand van het slachtoffer voorlopig geheim, aangezien er nog geen formeel verzoek om consulaire bijstand is ingediend. Dit roept vragen op over de veiligheid van internationale toeristen in een van de meest bezochte locaties van het land. De lokale autoriteiten hebben de dader inmiddels geïdentificeerd als de 27-jarige Julio Cesar Jasso Ramirez, afkomstig uit Mexico-Stad. Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat de man maandag het vuur opende op nietsvermoedende bezoekers. Na zijn daad heeft de dader zelfmoord gepleegd, waardoor de exacte motieven achter deze zinloze geweldsuitbarsting waarschijnlijk voor altijd onduidelijk zullen blijven. Bij de schietpartij kwam een 32-jarige Canadese vrouw om het leven. In totaal raakten dertien andere aanwezigen gewond, van wie zeven door directe schotwonden. De overige slachtoffers liepen verwondingen op tijdens de paniek die ontstond, waarbij zij vielen of in de verdrukking raakten. De lijst met slachtoffers toont het internationale karakter van het toerisme in Teotihuacán aan. Naast de Nederlandse vrouw en het Canadese slachtoffer zijn er gewonden gevallen uit Colombia, de Verenigde Staten, Rusland en Brazilië. Onder de getroffenen bevinden zich ook twee minderjarige kinderen van 6 en 13 jaar oud, wat de impact van deze gebeurtenis nog schrijnender maakt. Het tempelcomplex, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, is na het incident per direct gesloten voor alle bezoekers. Dit complex trok vorig jaar nog meer dan 1,8 miljoen toeristen en vormt een hoeksteen van de Mexicaanse toeristische sector. De autoriteiten beraden zich nu op strengere veiligheidsmaatregelen om de toekomst van deze archeologische trekpleister te waarborgen. Mocht u zelf worstelen met gedachten over zelfdoding of zich zorgen maken om iemand anders, weet dan dat er hulp beschikbaar is. Praten over uw problemen kan anoniem via de website www.113.nl of door telefonisch contact op te nemen met 113 of 0800-0113





