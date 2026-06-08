Nederlandse voetbalsters stil na nederlaag in Ierland

Bondscoach Arjan Veurink snapt wel wat de routinier Daniëlle van de Donk bedoelt als ze zegt dat de Nederlandse voetbalsters stil waren na de 3-2 nederlaag in Ierland.

De Nederlandse voetbalsters waren na de 3-2 nederlaag in Ierland stil in de kleedkamer, vond Daniëlle van de Donk. Bondscoach Arjan Veurink snapt wel wat de routinier bedoelt.

Van de Donk zit al sinds eind 2010 bij Oranje en heeft anders meegemaakt na een slecht resultaat. Veurink zegt dat de huidige generatie het lastig vindt om direct naar elkaar te zijn. Hij vindt dat dat wel moet gebeuren. Door de nederlaag in Cork verspeelde Nederland een grote kans op rechtstreekse plaatsing voor het WK van volgend jaar.

Oranje heeft de kortste weg niet meer in eigen hand en moet hopen dat Ierland ook tegen Frankrijk stunt. Winst in eigen huis op Polen zou dan alsnog volstaan voor Nederland. Oranje moet hoe dan ook winnen. Veurink voert enkele veranderingen door, maar gaat zijn ploeg niet rigoureus wijzigen.

Hij vindt dat het team vaster en rustiger moet zijn aan de bal. Daar moeten ze vaster en rustiger in zijn. Hij vindt dat ze gehaast waren in hun keuzes en te snel op zoek waren naar de eindpass. Ze moeten vaster zijn aan de bal, kunnen ze de bal langer in bezit houden en zo meer kansen creëren?

En ook: 'In het voetbal maak je fouten en verlies je de bal. En dat is oké. Maar daar ligt ook de uitdaging: hoe gaan we dan in de grote ruimtes zo goed mogelijk verdedigen?

' Veurink benadrukt dat Oranje een team in ontwikkeling is. Ze hebben vijf Nations League-wedstrijden gespeeld en 31 verschillende speelsters bij de selectie gehad. Soms noodgedwongen. Dat laat zien hoeveel talent er in Nederland is.

En dat is supergoed. Maar je kunt je voorstellen dat je met zo veel spelers tijd nodig hebt om tot een kern te komen. Voor de confrontatie met Polen zit de bondscoach vol goede moed. Hij kijkt vooral uit naar het antwoord dat ze geven na het verlies van vrijdag.

Er zitten gelukkig weer veel fans in het stadion en daar spelen ze uiteindelijk voor. Dus hij hoop dat ze een mooie wedstrijd op de mat kunnen leggen





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