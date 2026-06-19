Nederlandse voetballers op WK in Amerika: Sterk thuisfront nodig voor overwinning

Veel Nederlandse voetballers op het WK in Amerika hebben kinderen die hen naar de overwinning juichen en vormen een belangrijk deel van hun leven buiten het voetbal.

De Nederlandse voetballers op het WK in Amerika hebben niet alleen een sterke trainingsroutine en een fit elftal nodig om te slagen, maar ook een sterk thuisfront om hen te steunen.

Veel van deze spelers hebben kinderen die hen naar de overwinning juichen en vormen een belangrijk deel van hun leven buiten het voetbal. Voorbeelden hiervan zijn Mark Flekken, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Justin Kluivert, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Wout Weghorst, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen en Crysencio Summerville.

Zij hebben allemaal een unieke situatie op het veld en thuis, waarbij sommigen een groot gezin hebben en anderen een klein gezin met een unieke rol in hun leven. De Nederlandse voetballers zijn niet alleen bekend om hun prestaties op het veld, maar ook om hun privéleven en hun gezinnen. Zij hebben allemaal hun eigen unieke situaties en rollen in hun leven buiten het voetbal





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