Nederlandse tv-kijker kan tijdens WK 2026 spelers van Oranje en bondscoach Ronald Koeman interviewen tijdens de rust

De voorbereiding op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zal anders uitzien voor de Nederlandse tv-kijker. Zo kunnen spelers van Oranje of bondscoach Ronald Koeman geïnterviewd worden tijdens de rust. Voorafgaand aan het duel is er een vooruitblik op de wedstrijd van de NOS vanuit de middencirkel.

Tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten , Canada en Mexico zal de voorbereiding op de wedstrijd en de rustanalyse voor de Nederland se tv-kijker anders uitzien.

Zo kunnen spelers van Oranje of bondscoach Ronald Koeman geïnterviewd worden tijdens de rust. Voorafgaand aan het duel is er een vooruitblik op de wedstrijd van de NOS vanuit de middencirkel. Daarmee wordt voortgeborduurd op het vorige WK, maar er zijn ook nieuwe elementen. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg zal voorafgaand aan de wedstrijd samen met een analist een zeven minuten durende voorbeschouwing maken vanuit de middencirkel.

Stekelenburg weet echter niet of hij ook in de rust zal gaan interviewen.

'Dat zal dan een minuut zijn', zegt de NOS-journalist in een interview met. 'De FIFA schrijft het weliswaar voor, maar we weten nog niet of de KNVB erin meegaat. En dan nog is het afhankelijk van wie de KNVB afvaardigt. Dat zal wel iemand moeten zijn die in het veld staat of komt, of bondscoach Ronald Koeman zelf.

Maar als ze de derde keeper of de materiaalman sturen, zien we er denk ik zelf van af.

' Eerder werd al bekend dat de FIFA rustinterviews invoert. Volgens de wereldvoetbalbond zorgen deze voor meer direct contact tussen spelers en fans. Het concept van rustinterviews is niet nieuw. Zo zijn Premier League-clubs in Engeland contractueel verplicht om een speler tijdens de rust af te staan voor een kort interview.

Of een Oranje-international ook daadwerkelijk voor de camera verschijnt tijdens de pauze moet nog blijken. Derksen proeft twijfel bij Koeman over Oranje-international: 'Geen vertrouwen'Och och oh de broertjes toch. Maak je niet zo klein. Wij doen onze sportieve plicht en als Twente beter is en wint prima, en anders moeten NEC en Ajax maar winnen.

Maar juichen voor Twente (die het overigens meer dan ooit verdienen) gaat mij te ver





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nederland WK 2026 Verenigde Staten Canada Mexico Interviewen Rust FIFA KNVB Ronald Koeman Premier League Twente NEC Ajax

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Voormalige selectie moet naar FIFA vóór WK 2026; definitieve selectie met maar liefst 26 spelersDeze zomer wordt het WK gespeeld in 16 landen en drie steden. De Zuid-Amerikaanse landen zijn in de finale. Opvallend zijn de voetbalbonden en de vervolgens geldende WK-regels. Allemaal wijzigingen om de nationale elftallen samen te stellen. De definitieve selectie is met maximaal 26 spelers mogelijk.

Read more »

Carvajal's Absence from Spanish Longlist for World Cup 2026 Definitively ConfirmedSpanish defender Carvajal's absence from the longlist for the World Cup 2026 is confirmed, despite hints from coach De la Fuente. The defender has struggled with injuries and played only 14 matches this season. He played his last international match on 4 September 2025 against Bulgaria.

Read more »

Bij zoveel gele kaarten ben je geschorst op het WK 2026, FIFA wijzigt regelsGele en rode kaarten kunnen een belangrijke rol spelen op het WK 2026. Niet alleen omdat kaarten tot schorsingen kunnen leiden, maar ook omdat ze een van de doorslaggevende factoren kunnen zijn bij een gelijke stand in de groep. Voor komend WK heeft de FIFA een belangrijke wijziging doorgevoerd. Zo werken kaarten en schorsingen op het WK.

Read more »

Feyenoord presenteert nieuw derde tenue voor seizoen 2026/27Feyenoord heeft het nieuwe derde wedstrijdtenue voor het seizoen 2026/2027 via de officiële clubkanalen gepresenteerd. Het is een donkerblauw tenue met oranje accenten.

Read more »