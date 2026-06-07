Nederlandse successen en wereldprestaties in Diamond League van Stockholm: Schilder en Van Klinken op podium, Werro verbreekt records en Duplantis verslagen

Tijdens de Diamond League in Stockholm boekten Nederlandse atleten Jessica Schilder en Jorinde van Klinken opnieuw podiumplaatsen. Schilder won de kogelstoot met 20,89 meter en Van Klinken werd tweede in de discuswerpen. Zwitserse Audrey Werro liep een historisch Nederlands en Zwitsers record op de 800 meter, terwijl de onverslaanbare Armand Duplantis in het polsstokhoogspringen werd verslagen door de Australiër Kurtis Marschall. Ook jonge talenten als Cooper Lutkenhaus en Minke Bisschops toonden sterke prestaties.

Op een fraaie atletiekdag in het Zweedse Stockholm hebben Jessica Schilder en Jorinde van Klinken indruk gemaakt in de Diamond League. Daarnaast werd op de 800 meter bij de vrouwen ongekend hard gelopen en bleek de onverslaanbare Armand Duplantis toch te verslaan.

Kogelstootster Schilder was met een poging van 20,89 meter oppermachtig in de vijfde Diamond League-meeting van het seizoen. De Volendamse won ruim voor de Amerikaanse Chase Jackson en Canadese Sarah Mitton. In mei in Shanghai had Schilder met 21,09 meter haar Nederlands record verpulverd, waarmee ze Jackson en Mitton ook al naar de tweede en derde plek had verwezen. Jackson, tweevoudig wereldkampioene outdoor en regerend wereldkampioen indoor, kwam tot 19,91 meter.

Mitton tot 19,89 meter. Ander Nederlands succes was er bij het discuswerpen waar Jorinde van Klinken voor de derde keer dit seizoen het podium haalde. Na een derde plaats in Xiamen (China) en een tweede plaats in Rabat (Marokko) werd ze met een worp van 66,57 meter opnieuw tweede. Valarie Sion won voor de derde keer op rij: de Amerikaanse wierp de discus voor de derde keer voorbij de 68 meter: 68,60 meter.

Bijna was er nog een derde Nederlandse atlete die het podium haalde, maar Minke Bisschops was op de 100 meter 0,03 seconden te langzaam voor een derde plek. Haar 11,08 seconden was haar beste jaartijd en goed voor de vierde plek. Daarmee bleef ze wel ver verwijderd van de winnende 10,84 seconden van de Amerikaanse Melissa Jefferson-Wooden, die donderdag in Rome al tweede was geworden op de 200 meter.

Het indrukwekkendste van de middag vond plaats op de 800 meter bij de vrouwen, de discipline waar Femke Broeders-Bol naar is overgestapt. De 22-jarige Audrey Werro haalde bijna twee seconden van haar persoonlijk record af en kwam uit op 1.53,98: de derde tijd ooit, de snelste tijd ooit gelopen in de Diamond League en een Zwitsers record. De Zwitserse snelde op het laatste rechte stuk langs olympisch kampioene en Britse topfavoriete Keely Hodgkinson.

Bij de WK indoor in maart was Werro al knap tweede geworden achter Hodgkinson. Dit keer liep Hodgkinson met 1.54,33 ook bijna drie tienden sneller dan haar oude persoonlijk record. Op de 800 meter bij de mannen maakte Cooper Lutkenhaus indruk. De pas 17-jarige Amerikaan klopte in de eindsprint Marco Arop, de wereldkampioen van 2023 en nummer twee van de Spelen, in 1.42,70.

Het opmerkelijkste zagen de Zweedse toeschouwers bij het polsstokhoogspringen, waar eens niet de Zweedse olympisch kampioen en wereldrecordhouder Armand Duplantis won. De Australiër Kurtis Marschall won door over een hoogte van 5,90 meter te springen. Duplantis, die in maart nog een wereldrecord van 6,31 meter sprong, kwam voor het eerst in tien maanden niet over de 6 meter. Duplantis ging over 5,80 meter, maar slaagde er niet in om over de 6,05 meter te vliegen.

De Nederlander Menno Vloon eindigde als vierde. De nummer drie van de Diamond League-wedstrijden in Shanghai (met 5,70 meter) ging bij zijn derde poging ook over 5,80 meter





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