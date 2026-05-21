Nederlandse speciale eenheden trainen voor arrestatie van Nederlandse crimineel Jos Leijdekkers

Speciale eenheden van de politie en de marine hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om in West-Afrika te proberen om crimineel Jos Leijdekkers te arresteren, ook bekend als Bolle Jos. Jos Leijdekkers is een van de grootste Nederlandse criminelen die nog vrij rondlopen. In Nederland is hij bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor een grote cocaïnesmokkel. Ook in België moet hij voor drugsgerelateerde delicten nog diverse jaren celstraffen uitzitten.

Jos L. , in een witte trui, te zien in een video op Facebook, vorig jaar geplaatst door de vrouw van de president van Sierra Leone , is een van de grootste Nederlandse criminelen die nog vrij rondlopen.

In Nederland is hij bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor een grote cocaïnesmokkel. Ook in België moet hij voor drugsgerelateerde delicten nog diverse jaren celstraffen uitzitten. Al geruime tijd wordt vermoed dat hij zich ophoudt in het West-Afrikaanse land Sierra Leone. Leijdekkers werd volgens De Telegraaf al maanden in de gaten gehouden door Nederlandse inlichtingendiensten.

Ze zouden erachter zijn gekomen dat hij vanuit Sierra Leone geregeld met de boot over zee naar buurland Liberia gaat, vermoedelijk vanwege cocaïnehandel. Het was de bedoeling om Leijdekkers op zo'n moment te arresteren, schrijft De Telegraaf. Hij zou moeten worden opgepakt op volle zee, buiten territoriale wateren. Onderdeel van het plan was de aanschaf van een groot buitenlands particulier schip dat voor de Sierra Leoonse kust kon dienen als uitvalsbasis voor Nederlandse speciale eenheden.

De afgelopen maanden trainden de eenheden volgens de krant dag en nacht, zowel aan land als voor de kust. Toen het echter bijna zover was, besloot Nederland om hen terug te trekken. De Telegraaf schrijft dat de precieze reden onduidelijk is. Het zou gaan om 'externe factoren'.

In een reactie zegt het Openbaar Ministerie de geschetste gang van zaken te bevestigen noch te ontkennen.

'Daar kan ik niks over zeggen', aldus een woordvoerder tegen de NOS. 'We doen nooit uitspraken over lopende onderzoeken of acties in het kader van een aanhouding. Wel wil ze kwijt dat de arrestatie van Leijdekkers de allerhoogste prioriteit heeft





