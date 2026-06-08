Nederlandse Songwriters Wall of Fame op komst: Sef en Nick Schilder lovend

Rapper Sef en zanger Nick Schilder juichen de komst van de Nederlandse Songwriters Wall of Fame toe, die op 14 september in Hilversum wordt geïntroduceerd. Tijdens het Buma Awards Gala benadrukken zij het belang van erkenning voor de vaak onzichtbare helden van de muziek.

De Nederlandse muziekindustrie krijgt dit jaar een eigen Songwriters Wall of Fame, een initiatief dat door velen wordt toegejuicht. Rapper Sef , die maandagavond tijdens het Buma Awards Gala in Amsterdam de Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstdichter ontving, sprak zijn waardering uit voor het eerbetoon.

'Volgens mij zijn songwriters een beetje onbezongen helden,' zei Sef tegen het ANP. 'Ik schrijf mijn eigen teksten en er zijn veel mensen die ook hun eigen teksten hebben. Maar er zijn ook veel mensen die werken met songwriters die je nooit ziet. Dus ik denk dat het heel goed is om die mensen meer naar voren te brengen.

' De Wall of Fame, geïnspireerd op de prestigieuze Amerikaanse versie, wordt op 14 september geïntroduceerd in Hilversum en zal de meest invloedrijke en succesvolle songwriters van Nederland eren. Het initiatief moet de vaak onderbelichte rol van tekstschrijvers en componisten in de muziekwereld meer zichtbaarheid geven. Ook Nick Schilder, bekend van het duo Nick & Simon, onderstreepte het belang van de Wall of Fame.

'Zij zijn een creatieve drijvende kracht achter heel veel successen. Er moet veel aandacht voor zijn en blijven. Heel veel songwriters hebben problemen om rond te komen. Dus het is heel goed dat die aandacht er is en dat respect.

Dat verdienen ze,' aldus Schilder. De Buma Awards, die jaarlijks worden uitgereikt aan de meest succesvolle componisten en tekstschrijvers, vormden het perfecte decor voor de aankondiging. Het gala trok veel bekende namen uit de Nederlandse muziek, variërend van pop tot hiphop en van klassiek tot elektronisch. De awardshow benadrukte keer op keer hoe essentieel songwriters zijn voor de hits die het publiek dagelijks hoort.

De introductie van de Songwriters Wall of Fame past in een bredere trend om de mensen achter de schermen meer erkenning te geven. In de Verenigde Staten bestaat al jarenlang een dergelijke Wall of Fame, waar legendes als Bob Dylan en Carole King een plek hebben. Nederland volgt nu dit voorbeeld met een eigen versie, die zal worden gevestigd in Hilversum, het mediacentrum van het land.

De exacte locatie en de eerste geëerde songwriters worden later bekendgemaakt, maar de verwachtingen zijn hoog gespannen. Sef en Schilder zijn slechts twee van de vele artiesten die hun steun hebben uitgesproken. De hoop is dat de Wall of Fame niet alleen een eerbetoon wordt, maar ook een inspiratiebron voor jonge songwriters die hun stempel willen drukken op de muziekwereld.

Het initiatief wordt gesteund door Buma Cultuur, de organisatie achter de Buma Awards, die zich inzet voor de promotie van Nederlandse muziek en songwriters. Met de komst van de Wall of Fame krijgen deze makers eindelijk de plek die ze verdienen: prominent en blijvend zichtbaar voor het publiek





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Songwriters Wall Of Fame Sef Nick Schilder Buma Awards Muziekindustrie

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