De jonge Nederlandse componist Joep van den Boom heeft een bijzondere prestatie geleverd door mede aan het succesvolle Maltese nummer voor het Eurovisiesongfestival te werken.

Joep van den Boom, een getalenteerde songwriter van slechts 24 jaar, zet dit jaar de Nederlandse vlag hoog op een podium waar de kleur oranje normaal gesproken minder dominant aanwezig is.

Hij heeft namelijk een cruciale rol gespeeld in het creatieve proces achter de Maltese inzending voor het Eurovisiesongfestival. De artiest die het nummer vertolkt is de 26-jarige Aidan Cassar, beter bekend onder zijn artiestennaam AIDAN. Voor Joep voelt dit avontuur als een droom die werkelijkheid wordt, een ervaring die zijn carrière als componist naar een geheel nieuw niveau tilt. De samenwerking ontstond niet zomaar; het was het resultaat van internationale connecties en een gedeelde passie voor muziek.

De eerste ontmoeting tussen de Nederlander en de Maltese megaster vond plaats tijdens een intensief schrijverskamp in België, waar diverse muzikanten uit heel Europa samenkwamen om nieuwe hits te smeden. Hoewel de vonk toen al oversprong, begon het echte Eurovisie-avontuur pas toen Joep de kans kreeg om deel te nemen aan een vervolgkamp op de zonnige bodem van Malta zelf. De creatie van het betreffende nummer was een proces van wederzijds begrip en artistieke synergie.

Het resultaat is een filmische ballade die het publiek meeneemt in een emotionele reis over een liefdesrelatie die helaas tot een einde is gekomen. Joep herinnert zich het begin van het schrijfproces nog levendig. Toen hij aan Aidan vroeg waar het liedje over moest gaan, was het antwoord onmiddellijk en specifiek. Aidan wilde elementen van historie, ridderlijkheid en klassieke romantiek verweven in de moderne popmuziek.

Voor Joep was dit een fantastische uitdaging, zeker omdat hij in het verleden al veel ervaring had opgedaan met het componeren van filmmuziek. Deze achtergrond stelde hem in staat om de gewenste sfeer van grootsheid en drama in de compositie te brengen, waardoor het nummer niet alleen een liedje werd, maar bijna een soundtrack van een episch verhaal.

Het was een match made in heaven, waarbij de visie van de zanger en de technische vaardigheden van de songwriter perfect op elkaar aansloten. Na het succesvolle schrijfproces volgde de spannende periode van de nationale selecties op Malta. Het nummer bleek een enorme hit te zijn onder de lokale bevolking en de jury, waardoor de voorronde met overtuiging werd gewonnen. Nu is het tijd voor de ultieme test: de rest van Europa.

Joep zal niet vanaf de bank toekijken, maar bevindt zich midden in het centrum van de actie. Hij heeft een prominente plek in de green room, samen met de Maltese delegatie. Dit is de plek waar de spanning het hoogst is en waar alle artiesten wachten op hun beurt of hun resultaat. Joep heeft voor zichzelf besloten om dit moment volledig bewust te beleven.

Hij heeft beloofd zijn telefoon niet aan te raken, zodat hij niet wordt afgeleid door berichten of sociale media. In plaats daarvan wil hij elke seconde absorberen, om zich heen kijken en de overweldigende atmosfeer van het grootste muziekfestival ter wereld in zich opnemen. Hij is zich ervan bewust dat de ervaring intens kan zijn, maar dat is precies wat hij zoekt in dit avontuur.

Wat betreft de kansen op de winst blijft Joep nuchter, hoewel er in de wijk van de bookmakers wel wat beweging is. Hoewel het nummer soms als een outsider wordt gezien, is het onlangs binnengebroken in de top tien van de favorieten. Joep waarschuwt echter dat dergelijke statistieken vaak weinig zeggen over het uiteindelijke resultaat op de avond zelf. Hij probeert zijn eigen verwachtingen laag te houden om teleurstelling te voorkomen.

Zijn grootste wens is simpel: dat Aidan het publiek weet te raken op dezelfde manier als hij Joep raakte tijdens het schrijfproces. Als de emotie overkomt, vindt hij dat al een overwinning op zich. Toch is er in het geheim ruimte voor grote dromen. In de wereld van het songfestival kan alles gebeuren en verrassingen zijn aan de orde van de dag.

Joep lacht wanneer hij toegeeft dat hij stiekem wel droomt van de winst. Mocht dat gebeuren, dan zou Malta het volgende jaar het festival organiseren. Joep ziet dat als de ultieme kans om samen met het Maltese team de meest spectaculaire en lijpste editie van het Eurovisiesongfestival ooit te creëren. De bredere context van het festival is dit jaar bijzonder turbulent, met veel discussies en emoties rondom de deelnemende landen en de organisatie.

Desondanks blijft de kern van het event de liefde voor muziek en de verbinding tussen verschillende culturen, iets wat Joep van den Boom in optima modo belichaamt. Door zijn samenwerking met een artiest uit een ander land bewijst hij dat muziek een universele taal is die grenzen overstijgt. Voor een jonge Nederlander is dit een ongekende kans om internationaal door te breken en zijn naam te vestigen in de wereld van de professionele songwriting.

De reis van een kamp in België naar de groene kamer van het songfestival is een inspirerend voorbeeld voor vele andere jonge muzikanten in Nederland die dromen van een internationale carrière





