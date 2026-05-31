Nederlandse roeiers pakken drie gouden medailles in Sevilla en consolideren wereldkampioenschapskansen

In Sevilla behaalde het Nederlandse roeicorps drie gouden, twee zilveren en drie bronzen medailles tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, een belangrijke opsteker voor het WK in eigen land later dit jaar.

Tijdens de openingswedstrijd van het wereldbekerseizoen in Sevilla lieten de Nederland se roeiers meteen hun kracht zien. De Nederland se ploeg haalde een indrukwekkende totaal van acht medailles, waarvan drie gouden, en bevestigde daarmee haar positie als een van de favorieten voor het wereldkampioenschap dat later deze zomer in eigen land zal plaatsvinden.

Het succes in Sevilla wordt door de roeigemeenschap beschouwd als een cruciale proef voor de komende grote wedstrijd, waarbij de atleten zowel hun fysieke vorm als hun taktische samenwerking onder de loep nemen. In de mansdubbel zorgden Simon van Dorp en Melvin Twellaar voor een sensatie toen zij de eerste gouden medaille van de Nederlandse delegatie veroverden.

Slechts vijftien minuten later volgde de damesvier, bestaande uit Tinka Offereins, Linn van Aanholt, Ymkje Clevering en Nika Vos, die als eerste over de finishlijn kwam en daarmee de tweede gouden medaille van de dag binnenbracht. De finale van de mannenacht verliep spannend: het Nederlandse team hield lange tijd gelijke tred met de Britten en de Duitsers, maar in het tweede deel toonde zij haar overmacht en pakte de overwinning.

In de vrouwendubbel trokken Lisa Bruijnincx en Tessa Dullemans als eerste het veld in en eindigden zij met een zilveren medaille na een zenuwslopende race tegen Roemenië en Ierland. De rest van de dag kende eveneens gedenkwaardige prestaties. De mannen dubbelvier lagen gedurende het grootste deel van de race aan kop, maar werden in de eindsprint ingehaald door een sterk Duits team, waardoor zij de zilveren medaille moesten laten gaan.

In de damesacht werden de Nederlandse roeiers tweede, op een comfortabele afstand achter de Australische winnaars. De mannenvier kwam in de allerlaatste meters net naast de Fransen te staan, wat resulteerde in een brons. Daarnaast behaalde Femke van de Vliet in de skiff een bronzen medaille, waarmee zij haar individuele talenten bevestigde. Het totaal van acht medailles illustreert de brede kwaliteiten van de Nederlandse roeiers en biedt een veelbelovend vooruitzicht voor de wereldkampioenschappen die nog komen gaan





