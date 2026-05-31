Nederlandse roeiers domineren eerste wereldbekerwedstrijd met drie gouden medailles in Sevilla

Het Nederlandse roeiteam heeft een indrukwekkende debut gemaakt op de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Sevilla. Met acht medailles in totaal, waaronder drie goud, tonen de roeiers hun vorm op een belangrijk testmoment voor het komende wereldkampioenschap in Nederland. Gouden successen in de mannendubbel, damesvier en mannenacht zorgen voor een uitstekende start.

Bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen hebben de Nederland se roeiers direct toegeslagen. In Sevilla werden acht medailles gewonnen, waaronder drie gouden. De wereldbekerwedstrijd in Sevilla wordt als belangrijk testmoment gezien voor het wereldkampioenschap in Nederland , later deze zomer.

In de mannendubbel waren het Simon van Dorp en Melvin Twellaar die voor de eerste gouden medaille van de Nederlandse afvaardiging zorgden. Een kwartier later kwam ook de boot van de damesvier met Tinka Offereins, Linn van Aanholt, Ymkje Clevering en Nika Vos als eerste over de finish, waarmee ook de tweede gouden medaille van de dag binnen was.

In de finale van de mannenacht ging het lange tijd gelijk op met de Britten en de Duitsers, maar was het Nederland dat in het tweede deel liet zien wie de sterkste was. Lisa Bruijnincx en Tessa Dullemans in de vrouwendubbel kwamen vandaag als eerste in actie en wonnen gelijk zilver na een spannend duel met Roemenië en Ierland. De mannen dubbelvier lagen lang op kop, maar werden in een eindsprint ingehaald door Duitsland.

De damesacht werd op gepaste afstand tweede achter Australië. De mannenvier werd in de slotmeters nipt voorbij gestreefd door Frankrijk, waardoor de ploeg genoegen moest nemen met het brons. Femke van de Vliet in de skiff haalde gisteren al een bronzen medaille





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roeien Wereldbeker Nederland Sevilla Medailles Goud Wereldkampioenschap Simon Van Dorp Melvin Twellaar Tinka Offereins

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'VfB Stuttgart wil Nederlandse spits met zeventien goals dit seizoen overnemen'VfB Stuttgart wil Tim van der Leij deze zomer overnemen van RKC Waalwijk, zo meldt de Duitse tak van Sky Sport vrijdagmiddag. De spits beleefde een sterk seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en lijkt daarvoor nu beloond te worden.

Read more »

Blauwe vlaggen en feestvreugde: Blue Wave Festival gestart in WillemstadMet een spectaculaire verlichting van het historische centrum van Willemstad werd het Blue Wave Festival officieel geopend. Het driedaagse evenement, vernoemd naar het Curaçaose voetbalelftal, fungeert als opmaat naar het WK voetbal waar Curaçao voor het eerst meedoet. Het festivaltransform het gebied in een grote supporterszone met muziek, dans, straatactiviteiten en culturele evenementen, en benadrukt de nationale trots en eenheid van het eiland.

Read more »

PSV nadert akkoord met andere Nederlandse club: eerste zomertransfer bijna afgerondNiek Schiks wordt komend seizoen door PSV verhuurd aan RKC Waalwijk. Dat meldt Voetbal International. Bovendien wordt het tot 2027 lopende contract van de 22-jarige doelman in Eindhoven verlengd.

Read more »

Nederlandse roeiers pakken drie gouden medailles in Sevilla en consolideren wereldkampioenschapskansenIn Sevilla behaalde het Nederlandse roeicorps drie gouden, twee zilveren en drie bronzen medailles tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, een belangrijke opsteker voor het WK in eigen land later dit jaar.

Read more »