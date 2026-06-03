Nederlandse rensters in de kopgroep tijdens de vijfde etappe van de Giro d'Italia Women

Tijdens de vijfde etappe van de Giro d'Italia Women zijn Nederlandse rensters in de kopgroep. Aromitalia-Vaiano's Kingma, Meijering en De Jong zijn de Nederlandse rensters die deelnamen aan de etappe. Ze zitten in de kopgroep van 22 rensters die de etappe aan het begin af zijn gestart. De etappe is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Van der Breggen start in het roze, Reusser (+1.04) en Vollering (+1.10) zijn de eerste achtervolgers. Op de Passo Tre Croci (eerste categorie) wordt de kopgroep van 22 ongetwijfeld uitgedund. Daarom geven we nog snel even de namen van de rensters die deelnamen aan de etappe. Zes Nederlanders zitten in de kopgroep, waaronder Aromitalia-Vaiano's Kingma, die in 2024 nog zevende op de olympische triatlon in Parijs werd.

Daarna liet ze vallen het ook wel in het wielrennen te willen proberen. Ze kreeg een stagecontract bij EF Education-Oatly, maar helaas was er geen plek voor een volwaardig contract. Maar Kingma liet haar droom niet varen en koos bewust voor het kleine Toscaanse ploegje Aromitalia-Vaiano, om via een wildcard aan Strade Bianche, Milaan-Sanremo en vooral de Giro te kunnen deelnemen. Dat is gelukt, nu wil ze zich bergop bewijzen.

Andere Nederlandse rensters in de kopgroep zijn Meijering, die op 28-jarige leeftijd haar kans nam om nog een keer in het profpeloton te fietsen, en De Jong, die in 2012 al namens het grote Rabobank debuteerde in het profpeloton. Meijering is een laatbloeier die in 2023 grote ploegen in de rij stond om haar in te lijven. Ze koos voor Movistar, waar ze Annemiek van Vleuten de hemd van het lijf vroeg.

Met succes, want Meijering bleek een meer dan gemiddeld klimtalent. Zo werd ze in 2024 11de in de Giro en 13de in de Tour. En dat terwijl ze ook nog een avond in het ziekenhuis in Nancy moest doorbrengen na een valpartij. Collega Rens Went was daarbij en schreef- voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden.

Maar ook op de weg staat ze haar mannetje. Zo won ze al drie etappes in de Giro en in 2021 ook het bergklassement en was al eens 4de, 6de en 7de in het eindklassement. De derde Nederlandse renster in de kopgroep is Raaijmakers, die in 2012 al namens het grote Rabobank debuteerde in het profpeloton. Een veelwinnaar is de rasaanvalster niet, maar met elf profzeges heeft ze toch al een aardig palmares.

Deze Giro kwam De Jong in het nieuws vanwege de tirade die Chiara Consonni tegen haar afstak, toen de Italiaanse probeerde haar fiets na een valpartij onder de liggende De Jong vandaan te trekken. Het kwam Consonni op een boete te staan. De officiële start ligt inmiddels al 14 kilometer achter ons en de rensters hebben al een eerste voorproefje gehad van wat hen vandaag te wachten staat.

De klim naar Pieve di Cadore (5 km à 5,4 procent) telt niet mee voor het bergklassement, maar zal aan het einde van de rit toch in de kuiten geslopen zijn. Het is Visma-Lease a Bike dat tempo maakt. En dat is niet zo gek, want met Femke de Vries (7de) en de jonge toptalenten Rosita Reijnhout (26ste), Viktoria Chladonova (25ste) en Marion Bunel (19de) heeft de ploeg genoeg rensters die een bergrit als vandaag aan kunnen.

Ook Anna van der Breggen is naar het startpodium geroepen om haar handtekening te zetten. Dat betekent dat de vrouwen zometeen beginnen aan de neutralisatie. De officiële start is gepland rond 13,10 uur





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