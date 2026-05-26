Nederlandse pick‑up trucks stil en snel naar Oekraïne via trein

Zestig nieuwe terreinwagens vertrekken vanuit Vriezenveen op een goederentrein, bestemd voor het Oekraïense dronecommando. De levering onderstreept de groeiende Nederlandse militaire steun, variërend van tanks tot drones, en verklaart de logistieke keuze voor treintransport.

In een stil seremonieel vertrek werden afgelopen vrijdag zestig nieuwe pick‑up trucks vanuit de POMS‑basis in Vriezenveen, een voormalige Amerikaanse NAVO‑opslagplaats uit de Koude Oorlog, op een goederentrein geladen en richting het oosten gestuurd.

De manoeuvre werd uitgevoerd door de Nederlandse krijgsmacht, die de voertuigen recentelijk heeft aangeschaft om de Oekraïense strijdkrachten van extra mobiliteits‑ en transportcapaciteit te voorzien. De lading verliet Almelo onder strikte geheimhouding, maar er waren al enkele spotters die vermoedelijk de trein achtervolgden. Het risico bestaat dat Rusland de braakstukken als doelwit ziet, terwijl de Duits‑Nederlandse logistieke route door Europa niet onopgemerkt blijft.

"We willen de tegenstander niet wijzer maken dan die al is", verklaarde hoofd Taskforce Oekraïne, kolonel Simon Wouda, terwijl hij benadrukte dat de aanwezigheid van observanten geen verrassing is: "We gaan ervan uit dat ze zicht op het transport hebben". De pick‑up trucks vormen een relatief bescheiden, maar strategisch belangrijk onderdeel van de bredere wapen- en materiaalstroom die Nederland de afgelopen jaren naar Kiev heeft gestuurd.

Naast de bekendere leveringen zoals Leopard‑tanks, F‑16 straaljagers, machinegeweren en handgranaten, heeft de Nederlandse defensie nu ook terreinwagens die specifiek zijn bestemd voor het dronecommando van de Oekraïense luchtmacht. Volgens kolonel Wouda heeft het commando de capaciteit nodig om personeel en materieel over grote afstanden te verplaatsen, zodat ze operationeel blijven in een land dat nog steeds zwaar onder vuur staat.

De laadbakken van de voertuigen zullen bovendien worden omgebouwd tot draagplatformen voor drones, waarmee de Oekraïners hun tegenaanval op Russische Shahed‑kamikazedrones kunnen opvoeren.

"Zo lanceren ze drones om de Russen mee aan te vallen, en kunnen ze bijvoorbeeld de Shahed‑kamikazedrones neerhalen," legt de kolonel uit. Defensie blijft voorzichtig met de openbaarmaking van details over materieel dat de oostgrens passeert. Journalisten zijn uitgenodigd om de lading te observeren, maar er is een strikte embargo tot de voertuigen daadwerkelijk op Oekraïens grondgebied zijn ingezet.

Wouda onderstreept dat belastingbetalers recht hebben op inzicht in de inzet van hun geld, maar dat niet alle operationele details gedeeld kunnen worden. Hij wijst op de omvang van de inspanningen: "Iedere dag zijn we met 400 à 500 mensen bezig met steunverlening aan Oekraïne.

" De keuze voor transport per trein in plaats van over de weg werd gerechtvaardigd door de enorme logistieke uitdaging die gepaard gaat met zestig voertuigen: "Voor elke wagen zou je een chauffeur en een bijrijder nodig hebben, de trein is goedkoper en efficiënter". Deze levering markeert daarmee een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse militaire ondersteuning, waarbij mobiliteit en flexibiliteit centraal staan in de voortdurende hulp aan het door oorlog getroffen Oekraïne





