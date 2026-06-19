Nederlandse overheid te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven, waarschuwt Autoriteit Persoonsgegevens

Aleid Wolfsen, vertrekkend voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarschuwt voor de sterke afhankelijkheid van de Nederlandse overheid van Amerikaanse techbedrijven. Een recent besluit van president Trump om toegang tot AI-modellen voor buitenlanders te blokkeren, toont volgens hem het risico: als de Amerikaanse president dat wil, kan de halve Nederlandse overheid stil liggen. Wolfsen pleit voor meer digitale soevereiniteit, exitstrategieën en Europese eigen AI-systemen, en juicht initiatieven zoals de stopzetting van de overname van DigiD-infrastructuur door een Amerikaals bedrijf toe.

Autoriteit Persoonsgegevens : 'Als de Amerikaanse president dat wil, ligt morgen de halve Nederlandse overheid stil' De Nederlandse overheid is véél te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven.

Daarvoor waarschuwt Aleid Wolfsen, vertrekkend voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

"Als de Amerikaanse president dat wil, ligt morgen de halve Nederlandse overheid stil", zegt de privacywaakhond. Aanleiding van zijn uitspraak is een recente beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij vroeg het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om buitenlandse toegang tot de geavanceerde modellen Fable 5 en Mythos 5 te blokkeren vanwege nationale veiligheidszorgen. Ook bondgenoten zouden geen gebruik mogen maken van de nieuwe AI-systemen.

"Ik vond het echt frappant", zegt Wolfsen over dat besluit van Trump. "De Amerikaanse president zegt tegen dit techbedrijf, Anthropic, dat het systeem niet toegankelijk mag worden voor mensen buiten Amerika. Trump heeft daar geen bevoegdheid voor toegepast, maar dat bedrijf gehoorzaamt. Dat zie je ook bij andere bedrijven.

" Volgens critici laat dit zien hoe afhankelijk Europa is van Amerikaanse technologiebedrijven. Als de Amerikaanse overheid de toegang tot belangrijke AI-systemen kan beperken, kan dat grote gevolgen hebben voor Europese bedrijven, onderzoekers en overheden. Dit is onderdeel van een AI-wapenwedloop, waarin landen strijden om technologische voorsprong en controle over de krachtigste AI-systemen.

"Toen ik het artikel las, schoot even door mijn hoofd dat wij in Nederland zo afhankelijk zijn van Amerikaanse techbedrijven: als de Amerikaanse president dat wil, ligt morgen de halve Nederlandse overheid stil, door de afhankelijkheid die er nu is van Amerikaanse techbedrijven", waarschuwt Wolfsen in gesprek met Sven Kockelmann. "We hebben natuurlijk al een paar keer meegemaakt bij rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dat de Amerikaanse president zei tegen techbedrijven: willen jullie de rechters allemaal uit je systemen gooien?

Ze konden niet in Gmail, ze konden niet meer betalen, omdat de beslissingen van de rechters de Amerikaanse president niet aanstonden.

" Wolfsen is dan ook blij dat staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit) de overname van Solvinity, het bedrijf achter de digitale infrastructuur van DigiD, door het Amerikaanse IT-concern Kyndryl heeft tegengehouden. "Er is nog wel overleg gaande met Amerika en het bedrijf zelf heeft geappelleerd, maar los daarvan is het heel goed dat de staatssecretaris dit heeft gedaan. " Volgens critici zou een Amerikaanse eigenaar risico's kunnen opleveren voor de digitale soevereiniteit en de veiligheid van Nederlandse gegevens.

Wolfsen vindt dat Europese overheden zich minder afhankelijk moeten maken van Amerikaanse techbedrijven.

"De gemeente Amsterdam is heel goed bezig, de gemeente Kopenhagen heeft zich losgemaakt en ook een Duitse deelstaat doet het al. " Volgens hem is dat hard nodig. "Ik gebruik niet vaak krachttermen, maar ik dacht wel: in Europa moeten we als de bliksem aan de slag om ons meer los te maken van Amerika. Europa moet emanciperen; zich vrijmaken van die invloed van Amerikaanse bedrijven.

" Alle gegevens weghalen bij Amerikaanse techbedrijven is volgens Wolfsen niet nodig. "Maar wel als het gaat om gezondheidsgegevens, contacten met de overheid, gevoelige gegevens, banksystemen. " Aleid Wolfsen (voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens) waarschuwt: 'Als Trump het wil, ligt morgen de halve Nederlandse overheid stil' (19 juni 2026) - Sven op 1gebruikt als hij het niet eens is met de Nederlandse overheid. "Dat kan omdat we zo afhankelijk zijn van die systemen en er vaak ook geen exitstrategieën zijn.

Het is zo verknoopt. Wij zeggen vaak tegen grote overheidsinstanties: maak exitstrategieën, zodat als er iets gebeurt, je heel snel je data ergens kan parkeren of een alternatieve mogelijkheid hebt. Maar het is heel kwetsbaar, heel kwetsbaar.

" Wolfsen roept Europese overheden daarom op zo snel mogelijk werk te maken van eigen AI-systemen en digitale opslag





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfsen Digitale Soevereiniteit AI Anthropic Trump Nederlandse Overheid Afhankelijkheid Techbedrijven Digid Solvinity Kyndryl Privacy Cyberveiligheid Europa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amerikaanse centrale bank houdt onder leiding van nieuwe voorzitter rente gelijkDe vorige voorzitter, Jerome Powell, kreeg van president Trump flinke kritiek dat hij de rente niet verlaagde.

Read more »

Moeder Vozinha mag naar Copa América na interventie Amerikaanse politicusHet verhaal van Vozinha, de held van Kaapverdië na het gelijkspel tegen Spanje, roept internationale aandacht op. Zijn moeder kon niet naar de VS vanwege visumkosten, maar na tussenkomst van Democratisch leider Hakeem Jeffries zijn die kosten geschrapt en worden reisarrangementen getroffen. Vozinha werd emotioneel tijdens zijn interview en huilde om zijn overleden grootouders en de afwezigheid van zijn moeder. Hij kreeg miljoenen nieuwe volgers op sociale media.

Read more »

Amerikaanse minister bezorgd over mogelijke ASML-machines in ChinaDe Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick, heeft bij de top van chipmachinefabrikant ASML zijn bezorgdheid geuit dat een van de meest geavanceerde machines van het bedrijf mogelijk in China terecht is gekomen. Dat meldde Bloomberg News donderdag op basis van ingewijden.

Read more »

Zware lucht raids in Zuid-Libanon: Israël intensificeert aanvallen ondanks Amerikaanse druk enIranisch-Israëlische afsprakenIsraël heeft de luchtaanvallen in Zuid-Libanon aanzienlijk opgevoerd, wat leidt tot de zwaarste gewelddadige incidenten sinds de VS Iran toezegde een einde aan het geweld. De Libanese nieuwsdienst NNA beschrijft de nacht als een van de ergste sinds het begin van de agressie, terwijl Hezbollah wordt beschuldigd van herhaalde schendingen van het staakt-het-vuren. De humanitaire situatie verslechtert snel, met duizenden doden en gewonden en meer dan een miljoen ontheemden.

Read more »