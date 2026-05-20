Nederlandse ouderenorganisatie hekelt besluit om luchtalarm in 2028 te schrappen, NL-Alertവ്q inschrijven

De ouderenorganisatie Senioren Brabant-Zeeland reageert bezorgd over het voornemen van minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) om het luchtalarm vanaf 2028 af te schaffen en te vervangen door het NL-Alert. Volgens Olaf Nouwens van de belangenorganisatie hebben niet alle ouderen altijd hun mobieltje bij, waardoor ze in noodsituaties buiten de boot vallen. Hij vindt het besluit onbegrijpelijk met alle spanningen in de wereld en roept op om in overleg te blijven om ouderen op andere manieren op de hoogte te houden.

Volgens Olaf Nouwens van de belangenorganisatie hebben niet alle ouderen altijd hun mobieltje bij, waardoor ze in noodsituaties buiten de boot vallen.

'Je maakt er mensen kwetsbaar mee', zegt hij. De ouderenorganisatie reageert verbaasd, omdat zij twee jaar geleden nog de Tweede Kamer adviseerde om niet met het luchtalarm te stoppen. Het is een heel snel genomen beslissing, omdat niet iedereen mee kan met veranderingen, zegt bestuurslid Nouwens. Veel senioren hebben volgens hem niet dag en nacht hun mobieltje bij de hand, waardoor zij het NL-Alert kunnen missen.

Maar het zijn niet alleen senioren. Ook mensen met een laag inkomen, mensen die laaggeletterd zijn, mensen met een migratieachtergrond of andere mensen hebben geen mobieltje of ze hebben een reden om deze niet goed te kunnen gebruiken





