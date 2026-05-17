Het bedrijf Momedawacht heeft een plan gepubliceerd om liveverhoren te houden bij coronasoepzoekers, die mogelijk kunnen zijn wat betreft de periode van het kabinet Rutte III. De uitzendingen zullen in de komende weken plaatsvinden. Tegelijkertijd rijst de vraag naar hoe streng geoordeeld zal worden voor het coronabeleid in Den Haag en of de verhoren aanleiding zullen zijn tot het openherbergen van oude wonden bij een deel van de bevolking.

Ruim twee jaar na de start van de parlementaire enquête corona begint eind deze maand mogelijk de spannendste fase: het verhoren van hoofdrolspelers in de coronacrisis.

Komende week wordt definitief bekendgemaakt wie wanneer moet getuigen. In de verhoren, die live worden uitgezonden, geven vijftig sleutelfiguren, waaronder Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel, uitleg over de ingrijpende keuzes die zij hebben gemaakt tijdens de coronacrisis. De spanning rondom deze verhoren loopt inmiddels op voor meerdere redenen. Zo leeft in politiek Den Haag de vraag in hoeverre er streng zal worden geoordeeld over het coronabeleid.

Ook is de verwachting dat de verhoren oude wonden bij een deel van de bevolking zullen openen. Bovendien wordt er rekening gehouden met bedreigingen aan het adres van commissieleden en mensen die worden gehoord. Met name in coronatijd is er sprake van ernstige bedreigingen aan meerdere politici en ambtenaren. Zo kreeg zorgminister Hugo de Jonge destijds zware beveiliging voor hem en zijn gezin.

Lockdowns, de avondklok, het coronatoegangsbewijs en de situatie in verpleeghuizen: deze zijn alle onderwerpen die voorbij zullen komen in de verhoren.

'We willen veldhoven in de toekomst', zegt VVD-Kamerlid Daan de Kort, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. De commissie bestaat uit vijf Kamerleden van VVD, D66, GroenLinks-PvdA, CDA en de Groep Markuszower. Twee partijen die in het verleden felle kritiek uitten op het coronabeleid, Forum voor Democratie en de PVV, trokken zich eerder terug uit de commissie. De meeste hoofdrolspelers uit de coronaperiode hebben inmiddels een andere baan.

Of de uitkomst van deze enquêtecommissie politieke gevolgen heeft, is daarom de vraag. CDA-vicepremier als asielminister Bart van den Brink is de enige bewindspersoon die destijds een sleutelrol speelde: hij was politiek adviseur van Hugo de Jonge. In die rol bracht Van den Brink het contact tot stand tussen Sywert van Lienden en De Jonge, leidend tot de controversiële overeenkomst waarbij Van Lienden en zijn kompanen miljoenen euro's verdienden. Van den Brink heeft echter geen uitnodiging voor een verhoor gekregen.

Verder onderzoek naar de deal vindt niet plaats in de Enquêtecommissie. Van den Brink laat weten verder onderzoek naar de deal niet te onderzoeke





