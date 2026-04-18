Nederlandse judoka's falen op EK; Van Dijke verrast in vroege ronde

De Nederlandse judoka's hebben een teleurstellende dag beleefd op het Europees Kampioenschap in Tbilisi. Sanne van Dijke, tweevoudig Europees kampioene, werd in de tweede ronde uitgeschakeld na een verrassende nederlaag tegen de Française Melkia Auchecorne. Ook Margit de Voogd strandde voortijdig. Enige Nederlandse succes tot nu toe kwam van Joanne van Lieshout die goud veroverde.

De Europese Kampioenschappen judo in Tbilisi hebben voor de Nederlandse equipe tot nu toe weinig succes gebracht, met een opvallende vroege uitschakeling van een van de topfavorieten. Judoka Sanne van Dijke, die in de klasse tot 70 kilogram uitkomt, is op het toernooi in Georgië al in de tweede ronde gestrand.

De judoka, die in 2017 en 2021 Europees kampioene werd en sindsdien zeven keer op het podium stond bij Europese titeltoernooien, moest haar meerdere erkennen in de Franse Melkia Auchecorne. De wedstrijd, die na de reguliere tijd de beslissing in het voordeel van de opponent moest brengen, werd een teleurstelling voor de 30-jarige Van Dijke.

Hoewel de Française Auchecorne al twee straffen had opgelopen, terwijl Van Dijke er slechts één kreeg, slaagde Auchecorne erin om met een yuko de overwinning veilig te stellen na een beenhaak. Dit resultaat is extra pijnlijk gezien het verschil op de wereldranglijst; Van Dijke staat op de 23e plaats, terwijl de 21-jarige Auchecorne op de 37e positie terug te vinden is. Eerder behaalde Van Dijke indrukwekkende successen, waaronder bronzen medailles op de Olympische Spelen van 2021 en op de Wereldkampioenschappen in 2021, 2022 en 2025. Deze nederlaag werpt een schaduw over haar ambities voor dit EK.

Ook voor judoka Margit de Voogd verliep het toernooi niet zoals gehoopt. De Nederlandse wist in de Georgische hoofdstad haar eerste partij nog wel te winnen. Dankzij een yuko in de verlenging zette ze de Poolse Katarzyna Sobierajska opzij. In de volgende ronde trof ze echter de Griekse Elisavet Teltsidou, die in de afgelopen twee EK's zilver won. De Voogd moest in deze partij eveneens met een yuko haar meerdere erkennen en zo kwam ook aan haar deelname voortijdig een einde.

Het enige Nederlandse succes tot dusver op dit EK judo werd behaald door Joanne van Lieshout. Zij veroverde op vrijdag goud in de klasse tot 63 kilogram. Dit is tot op heden de enige Nederlandse medaille in Tbilisi. Op het vorige EK, dat in 2025 in Montenegro werd gehouden, wist Nederland nog drie bronzen medailles te behalen, wat dit jaar een stap terug lijkt te betekenen. De verwachtingen voor de resterende dagen zijn dan ook gemengd.

De EK judo in Tbilisi duren nog tot en met zondag. De finaleblokken, waarin de medaillewedstrijden worden uitgevochten, zijn dagelijks te volgen via een gratis livestream op NOS.nl. Ook de mobiele app en de tv-app NOS Live bieden de mogelijkheid om de wedstrijden te bekijken. De livestreams beginnen elke dag om 14.00 uur. De commentaren worden verzorgd door Matthijs Weststrate en Henk Grol. Voor de zaterdag staan er geen Nederlanders meer gepland om in actie te komen in de finaleblokken. Op zondag komen echter nog wel een aantal Nederlandse judoka's aan de mat: Simeon Catharina, Michael Korrel in de klasse tot 100 kilogram en Jur Spijkers in het zwaargewicht (+100 kilogram) zullen proberen de eer van de Nederlandse judosport hoog te houden en een medaille te bemachtigen. De hoop is gevestigd op deze atleten om het toernooi toch nog positief af te sluiten voor Nederland, na de tegenvallende resultaten van de eerdere dagen





