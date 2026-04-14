Nederlandse inbreng in Champions League onder druk: Liverpool en Barcelona voor zware klus

Liverpool van Arne Slot en Barcelona met Frenkie de Jong staan voor moeilijke returnwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League. Beide clubs verloren de heenwedstrijd, waardoor ze nu een achterstand moeten zien weg te werken. De wedstrijden, tegen respectievelijk Paris Saint-Germain en Atlético Madrid, beginnen om 21.00 uur.

Het aantal Nederlandse voetballers in de Champions League kan vanavond drastisch verminderen. Trainer Arne Slot en zijn Nederlandse brigade bij Liverpool staan voor een zware opdracht in de kwartfinales tegen titelhouder Paris Saint-Germain , terwijl Frenkie de Jong met FC Barcelona ook een berg te beklimmen heeft tegen Atlético Madrid . Beide teams verloren hun eerste wedstrijd met 2-0, waardoor ze nu een enorme achterstand moeten zien weg te werken. De wedstrijden beginnen om 21.00 uur en beloven veel spanning.

Arne Slot, die met Liverpool in de heenwedstrijd verloren, is zich bewust van de zwaarte van de taak, maar straalt tegelijkertijd optimisme uit. Hij benadrukt het geloof in een positief resultaat. 'We geloven erin dat we iets bijzonders kunnen bereiken. Dat moet ook wel, want we spelen tegen de regerend kampioen van Europa. Dat maakt het lastiger, maar niet onmogelijk.' Als Liverpool er niet in slaagt om de achterstand om te buigen, dan betekent dit ook het einde van het Champions League-avontuur voor Oranje-internationals Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Slot rekent op de steun van het fanatieke publiek op Anfield. 'Hun steun is cruciaal, net zo belangrijk als wat wij op het veld laten zien. Ik hoop dat onze fans nog meer kunnen geven dan vorig jaar. Dat wordt een uitdaging, want de sfeer was toen al fantastisch.'

Slot verwijst hier naar de eerdere ontmoeting met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de vorige Champions League-campagne. Liverpool won destijds de uitwedstrijd met 0-1, maar verloor de return thuis met 0-1, waarna PSG de strafschoppenreeks won. De trainer van Paris Saint-Germain, Luis Enrique, weet wat hem te wachten staat in Anfield en is dan ook voorzichtig. 'Als je uit speelt tegen een team als Liverpool, dan zullen er altijd moeilijke momenten zijn. Thuis voor eigen fans spelen is makkelijker. De band tussen het team en de supporters versterkt je. We weten hoe lastig het is om in zo'n stadion te spelen, maar dat geeft ons ook motivatie.'

Frenkie de Jong keert mogelijk terug in de basis bij FC Barcelona, dat een 2-0 achterstand moet goedmaken bij Atlético Madrid. De Jong is net hersteld van een blessure. De jonge ster Lamine Yamal gelooft in een comeback. 'We moeten doen wat we het hele seizoen al hebben gedaan en vechten voor deze club. We willen zo graag de halve finales bereiken en gaan alles geven.' Barcelona-trainer Hansi Flick hield zich maandag nog op de vlakte over de opstelling. 'Hij zou kunnen starten, maar we hebben er nog geen beslissing over genomen.' Lamine Yamal had een kleine sneer voor Atlético-trainer Diego Simeone. 'Laten we kijken of hij me morgen een plezier wil doen en mij in de één-tegen-één durft te zetten. Ik denk niet dat het dinsdag allemaal van mij hoeft te komen, maar ik zou het ook niet erg vinden als dat wel zo is.'

Barcelona kwam in de beker al dicht bij een comeback tegen Atlético Madrid. Na een 4-0 nederlaag in Madrid, won Barcelona de return met 3-0, maar dat was net niet genoeg. De kwartfinales van de Champions League - Liverpool-PSG en Atlético Madrid-FC Barcelona - zijn dinsdag vanaf 21.00 uur live te volgen via NOS.nl en in de NOS-app. Flitsen van de wedstrijden zijn ook te horen in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

