Nederlandse inbreng in Champions League in gevaar: Liverpool en Barcelona staan voor zware opgaven

Liverpool en Barcelona staan voor cruciale Champions League-returns in de kwartfinales. Arne Slot en Frenkie de Jong moeten met hun teams achterstanden wegwerken tegen respectievelijk Paris Saint-Germain en Atlético Madrid. De Nederlandse inbreng in het toernooi kan flink afnemen.

De Nederlandse inbreng in de Champions League kan vanavond drastisch afnemen, nu de kwartfinales op het programma staan. Arne Slot en zijn Nederlandse contingent bij Liverpool staan voor een loodzware opgave tegen titelverdediger Paris Saint-Germain . Tegelijkertijd lijkt de situatie voor Frenkie de Jong en FC Barcelona evenmin rooskleurig, met een confrontatie tegen Atlético Madrid . Zowel Liverpool als Barcelona werden in de heenwedstrijden met 2-0 verslagen, wat de returnwedstrijden tot cruciale momenten maakt. De klok staat op 21.00 uur voor de aftrap, en de spanning is om te snijden.

Arne Slot, de trainer van Liverpool, erkent de complexiteit van de uitdaging, maar weigert de moed op te geven. Hij benadrukt het geloof in het team en de wil om iets bijzonders te presteren. De tegenstander, de regerend Europees kampioen, maakt de taak zeker niet gemakkelijker, maar Slot ziet mogelijkheden. Voor spelers als Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo, allemaal Nederlandse internationals, zou een uitschakeling inhouden dat het Champions League-avontuur voor dit seizoen ten einde is. Slot hoopt vurig op de steun van het fanatieke publiek op Anfield, dat een cruciale rol kan spelen. Hij benadrukt dat de sfeer op Anfield net zo belangrijk is als de prestaties op het veld. Slot refereert aan de vorige Champions League-campagne, toen Liverpool in de achtste finales tegen Paris Saint-Germain speelde. Na een uitzege in Parijs won PSG de return en uiteindelijk de strafschoppenserie, een demonstratie van de mentale impact die de Champions League kan hebben. Trainer Luis Enrique van Paris Saint-Germain beseft terdege de kracht van het Anfield-publiek en waakt voor overmoed. Hij waarschuwt voor de moeilijke momenten die altijd in een uitwedstrijd tegen een team als Liverpool opduiken. De band tussen team en supporters maakt een thuiswedstrijd makkelijker, en de motivatie om in zo'n stadion te spelen is enorm.

In de andere kwartfinale moet Barcelona, met een net herstelde Frenkie de Jong, een 2-0 achterstand goedmaken tegen Atlético Madrid. Een pittige opgave, maar sterspeler Lamine Yamal gelooft in een ommekeer. Yamal benadrukt de vechtlust en de motivatie om zich te kwalificeren voor de halve finales. Barcelona-trainer Hansi Flick liet op maandag in een persmoment de opstelling nog in het midden, en of De Jong vanaf de aftrap zal starten is nog onzeker. Yamal daagde Atlético-trainer Diego Simeone uit om hem in een één-op-één duel te laten spelen, en benadrukte dat hij de verantwoordelijkheid niet alleen op zich hoeft te nemen, maar dat hij het ook niet erg zou vinden als dat wel zo is. Barcelona kwam dit seizoen in de beker al dichtbij een comeback tegen Atlético Madrid, nadat ze in de uitwedstrijd 4-0 verloren. De return werd met 3-0 gewonnen, maar dat was net niet genoeg om door te gaan.

De kwartfinales van de Champions League worden vanavond vanaf 21.00 uur live gevolgd via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Flitsen van de wedstrijden zijn ook te horen in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.





