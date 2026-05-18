Nederlandse gemeenten en het kabinet voeren overleg over asielopvang- en protestonzaken

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voeren overleg om de onrust rond asielopvang en protestonzaken te bestrijden. De gemeenten zijn bezorgd over bedreiging, geweld en georganiseerde ontregeling tegen opvanglocaties. Zij zijn rederom opgestart om noodopvang mogelijk te maken, met steun van het kabinet.

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komen vanavond bijeen voor spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten tegen opvanglocaties.

Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen uit de hand, met intimidatie, bedreiging, geweld en georganiseerde ontregeling als gevolg. De VNG maakt zich grote zorgen en ziet dat gemeenten verantwoordelijkheid nemen voor opvanglocaties in toenemende mate te maken krijgen met escalatie. Zij vragen het kabinet om steun en om samen te kijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om verdere escalatie te voorkomen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Overheden Gemeentes En Regio's Politiek En Machtss Verkeer Realisatie En Afwikkeling Van Initiatieven

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Een vernield hotel, gouden plaat en heel veel Harry Muskee: C+B Museum 15 jaarHet museum viert het jubeljaar, maar het is een feestje met een zwarte rand.

Read more »

Rechter Jacco Janssen, ster in het theater: ‘Hij brengt het recht dichter bij de mensen’Theater Walhalla zit vol, de muziek speelt, de rechter komt uit de coulissen en wandelt met soepele danspasjes het podium op.

Read more »

Lisa Loeb: 'Nederland is geen paradijs voor vrouwen, het is juist het probleem'Lisa Loeb deelt in een interview met VROUW haar mening over emancipatie en moederschap. Ze benadrukt dat Nederland niet vooroploopt als het gaat om vrouwenrechten en dat er veel meerExpectedatie nodig is.

Read more »

Kabinet en VNG komen bijeen voor spoedoverleg over asielopvang en protestenHet kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komen vanavond bijeen voor spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen uit de hand. De VNG maakt zich grote zorgen en ziet dat gemeenten die verantwoordelijkheid nemen voor het mogelijk maken van opvanglocaties in toenemende mate te maken krijgen met intimidatie, bedreiging, geweld en georganiseerde ontregeling.

Read more »