Nederlandse gasvoorraden en leveringszekerheid

De Nederlandse gasvoorraden zijn voor 19 procent gevuld, wat lager is dan in vorige jaren. Sinds de sluiting van het Groningenveld is ons land voor 80 procent afhankelijk van geïmporteerd gas. De onrust rond de Straat van Hormuz heeft geleid tot een hogere gasprijs in de zomer, wat voor bedrijven een risico vormt bij het kopen van gas voor later gebruik. Volgens Rene Peters, zakelijk directeur energie-infrastructuur bij TNO, is de internationale energiemarkt veranderd en de overheid moet zorgen voor leveringszekerheid door het aanleggen van een strategische voorraad of noodvoorraad.

De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel slechts voor 19 procent gevuld, wat lager is dan in vorige jaren rond deze tijd. Sinds de sluiting van het Groningenveld is ons land voor 80 procent afhankelijk van geïmporteerd gas.

De onrust rond de Straat van Hormuz heeft geleid tot een hogere gasprijs in de zomer, wat voor bedrijven een risico vormt bij het kopen van gas voor later gebruik. Volgens Rene Peters, zakelijk directeur energie-infrastructuur bij TNO, is de internationale energiemarkt veranderd en de overheid moet zorgen voor leveringszekerheid door het aanleggen van een strategische voorraad of noodvoorraad.

Energie Beheer Nederland (EBN) heeft subsidie ontvangen om driekwart van de opslagen te vullen, maar de keuze om EBN in te zetten is voor commerciële partijen niet interessant. De gevolgen van de marktwerking zijn merkbaar voor mensen zoals Metha Visser uit Veldhoven, die worstelt met energiearmoede en gezondheidsklachten. Er is echter een groot taboe op het onderwerp, waardoor het probleem in de samenleving onderschat wordt





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