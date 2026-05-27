Nederlandse fregaat verdreven uit Zuid-Chinese Zee door China

Het Nederlandse fregat Zr. Ms. De Ruyter is vandaag verdreven uit de Zuid-Chinese Zee door het Chinese leger nadat China het ervan had beschuldigd illegaal de Paracel-eilanden te zijn binnengedrongen. Volgens het Chinese leger werden marine- en luchtmachteenheden ingezet om het commandoschip te verjagen nadat een Nederlandse helikopter herhaaldelijk opstegen vanaf het schip en het Chinese luchtruim binnendrongen.

Volgens het Chinese leger werden marine- en luchtmachteenheden ingezet om het commandoschip te verjagen nadat een Nederlandse helikopter herhaaldelijk opstegen vanaf het schip en het Chinese luchtruim binnendrongen. China claimt de Paracel-eilanden, een archipel in de Zuid-Chinese Zee, en het internationaal recht erkent deze claim niet. Het fregat is uitgerust met onder meer een NH90-helikopter en heeft de afgelopen twee dagen zich bevonden in de Filipijnen. Nederland wil zo bijdragen aan de vrije doorvaart en onderweg banden met landen aanhalen





