Nederlandse delegatie bezoekt Norderney in zoektocht naar kabeloplossing voor Waddeneilanden

Bijna zestig Nederlandse bestuurders hebben een bezoek gebracht aan het Duitse Norderney om te leren van de ervaringen met kabelaanleg op Waddeneilanden, in de hoop een oplossing te vinden voor de omstreden stroomverbindingen bij Schiermonnikoog.

Een delegatie van bijna zestig Nederlandse bestuurders, waaronder gedeputeerden, raadsleden en ambtenaren, ondernam maandag een studiereis naar het Duitse Waddeneiland Norderney. Het doel van dit bezoek was om de praktijkervaringen met kabelaanleg op dit eiland te bestuderen, aangezien Norderney reeds fungeert als knooppunt voor meer dan tien onderzeese stroomkabels.

Voor de Nederlandse overheid vormt dit eiland een cruciaal referentiekader voor de geplande aanleg van kabels via Schiermonnikoog, onderdeel van het omvangrijke Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ). Gedeputeerde Marian van Dijken van de provincie Groningen benadrukte dat het fysiek aanschouwen van de impact op het eiland vele malen inzichtelijker is dan het bestuderen van abstracte blauwdrukken op papier. Het project moet de energie van nieuwe windparken ten noorden van de Waddeneilanden naar de Eemshaven transporteren, een operatie die vraagt om complexe logistieke en ecologische afwegingen. De huidige gekozen westelijke route, die twee kabels door Schiermonnikoog leidt naar Kloosterburen, stuit op aanzienlijk verzet. Terwijl de bewoners en bestuurders van Schiermonnikoog vrezen voor onherstelbare natuurschade, uiten Groningse belangenbehartigers in de landbouw hun zorgen over het ruimtebeslag op vruchtbare akkers. Er wordt daarom actief gezocht naar alternatieven, zoals het leggen van kabels in de voet van de zeedijk om landbouwgrond zoveel mogelijk te ontzien. Een oostelijke route, die minder invasief zou kunnen zijn voor de eilanden, is vooralsnog onmogelijk door een aanhoudend grensconflict met Duitsland. Pim Thijssen, projectleider bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft aan dat er al jaren wordt geprobeerd tot een vergelijk te komen, maar dat de Duitse kant voorlopig de deur dichthoudt. Hoewel de tunnelvariant als innovatief alternatief op tafel ligt, waarschuwen experts voor de enorme complexiteit: het zou gaan om dertig kilometer aan tunnelbuizen en een kunstmatig eiland, met een prijskaartje dat in de miljarden loopt en een realisatietermijn die pas na 2040 ligt. Bernhard Heidrich, ruimtelijk planner in Nedersaksen, blikte tijdens het bezoek terug op het twintigjarige traject dat Norderney heeft doorlopen. Hij waarschuwt dat de situatie in Duitsland, waar het landschap voor windenergie en infrastructuur reeds volledig bezet is, veel vraagt van de lokale bevolking en natuurbeschermers. De Duitse ervaring toont aan dat intensieve communicatie vanaf de allereerste dag essentieel is om draagvlak te behouden. Toch blijven de Nederlandse bestuurders sceptisch. Johan Hagen, wethouder van Schiermonnikoog, verliet Norderney niet met een gerust hart. Hij vreest dat het scenario waarbij één kabel het begin is van een onvermijdelijke industrialisatie van het kwetsbare eiland, werkelijkheid wordt. De vergelijking met Norderney bevestigt voor de Nederlandse vertegenwoordigers vooral de enorme impact die de energietransitie heeft op het kleinschalige karakter van de Waddeneilanden, waarbij de zoektocht naar een evenwicht tussen nationale energieambities en lokaal behoud onverminderd voortduurt





