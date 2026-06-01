Nederlandse 3x3-basketballers starten goed aan WK in Warschau

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben een goed begin gemaakt aan het WK in Warschau. Zij wonnen hun eerste twee wedstrijden met gemak. De ploeg bestond uit Bryan Alberts, Jan Driessen, Daen van Tilborg en Worthy de Jong.

Tegen Nieuw-Zeeland wonnen ze met 21-13 en tegen China met 22-10. De Nederlandse ploeg bestond uit Bryan Alberts, Jan Driessen, Daen van Tilborg en Worthy de Jong. Alberts had niet lang nodig om de ploeg van de nul af te halen tegen China. De Chinese ploeg had weinig in te brengen en na anderhalve minuut had China al vier fouten op het bord.

De Nederlandse ploeg kon zich hierdoor snel niet meer permitteren. Pengcheng Lu van China miste twee vrije worpen, waardoor Nederland weg kon lopen door tweepunters van Van Tilborg en De Jong. Na vijf minuten stond het 8-1. Het duel bleef spannend voor geen moment.

De Chinezen hadden moeite met scoren en met nog een paar seconden te gaan vielen er nog twee Nederlandse tweepunters. In hun eerder duel tegen Nieuw-Zeeland hielpen De Jong en Van Tilborg de regerend olympisch kampioen met fraaie punten op de goede weg. Alberts hielp Nederland weer op weg met een tweepunter en daarna werd de eerste overwinning veiliggesteld. De Jong had ook nog een fraai afstandsschot in de slotseconde, wat een hoogtepunt was in de wedstrijd





