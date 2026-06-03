Nederlandse 3x3-basketballers ondergaan eerste nederlaag op WK tegen Duitsland

De Nederlandse 3x3-basketballploeg heeft op het WK in Warschau haar eerste nederlaag geleden. In de laatste groepsfasewedstrijd ging Oranje met 13-21 onderuit tegen fysiek sterke Duitsers. Door deze nederlaag moet Nederland vrijdag spelen in een tussenronde. Eerder op de dag wonnen de Nederlandsers wel van Japan.

De Nederland se 3x3-basketballploeg heeft woensdag bij het WK in Warschau haar eerste nederlaag geleden. In de laatste groepsfasewedstrijd moest Oranje tegen Duitsland om rechtstreekse plaatsing voor de kwartfinales, maar ging met 13-21 onderuit.

De nummer zes van de wereld was fysiek sterk en kon Oranje continu onder druk zetten. Nederland, dat de groepsfase goed was begonnen met zeges op Japan, Nieuw-Zeeland en China, kwam pas halverwege voor het eerst op voorsprong (10-9). Daarna begonnen de Oranje-spelers te missen en liep Duitsland snel uit. De zege voor de Duitsers kwam daarna niet meer in gevaar.

Door deze nederlaag moet Nederland vrijdag spelen in een tussenronde. Mocht Oranje toch nog groepswinnaar worden, dan speelt het zaterdag in de kwartfinales. Eerder op de wonnen de Nederlandsers wel van Japan (21-14), maar hadden het aanvankelijk moeilijker dan verwacht. Tot 8-8 bleef het gelijk.

Daarna nam Nederland met name dankzij scores van Daen van Tilborg onder het bord de controle over en won uiteindelijk met 21-14. Worthy de Jong scoorde een mooie verre drie, terwijl Bryan Alberts de overwinning veiligstelde met een tweepunter





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