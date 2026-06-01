Nederlandse 3x3-basketballers domineren met eenvoudige zege op China bij WK

De Nederlandse 3x3-basketballploeg boekte een overtuigende 22-10 overwinning op China tijdens het WK in Warschau, na eerder al Nieuw-Zeeland te verslaan. Met een uitstekende defensive display en efficiënte scoring zetten ze hun status van olympisch kampioen krachtig duidelijk.

De Nederland se 3x3-basketballploeg heeft een uitstekende start gemaakt op het WK in Warschau . In hun tweede groepsduel boekten ze een overtuigende zege op China met een eindstand van 22-10.

De kern van het Nederlands elftal, bestaande uit Bryan Alberts, Jan Driessen, Daen van Tilborg en Worthy de Jong, toonde zich van het beginning af aan dominant. China kwam direct in probleem toen de Chinese ploeg al snel vier fouten maakte, wat leidde tot een vroege 8-1 stand na vijf minuten. De Chinezen konden moeite volstaan om te scorren en hadden bovendien last van onnauwkeurigheden, zoals twee gemiste vrije worpen van Pengcheng Lu.

Nederland liet daarop een reeks tweepunters volgen, onder meer van Van Tilborg en De Jong, waardoor het voorsprong snel opliep. Zelfs in de slotfase bleef het Nederlands elftal druk uitoefenen en scoorde nog twee keer vlak voor het einde. Het gegeven wedstrijdpicture toonde een complete overheersing, waarbij het resultaat nog bescheidenbleef ten opzichte van de speldominantie. Eerder op de dag hadden de Nederlanders ook al een duidelijke overwinning op Nieuw-Zeeland behaald, met een eindstand van 21-13.

Ook in die wedstrijd was het reeds de olympisch kampioen die vanaf de eerste seconden de regie voerde. De Jong en Van Tilborg waren hierin cruciale scores, terwijl Bryan Alberts de ploeg op dreef met een belangrijke tweepunter. Een fraai afstandsschot van De Jong in de slotseconde van die eerste wedstrijd zette de toon voor de latere dominerende performance tegen China.

Met deze twee overwinningen heeft Nederland een uitstekende positie verworven in de groepsfase van het WK 3x3-basketbal, en de verwachtingen zijn hooggespannen voor de resterende wedstrijden. De combinatie van ervaring, snelheid en scherpe schoten lijkt een formidabele uitdaging voor elke tegenstander. De voorliggende resultaten stockeren het vertrouwen en laten zien dat de Nederlandse ploeg een serieuze kandidaat is voor de titel in Warschau





