Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid opent Schatkamer, online archief met 700.000 radio- en televisieprogramma's

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid opent dinsdag de Schatkamer, een online archief met meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's. De Schatkamer is gratis toegankelijk en biedt toegang tot een spiegel van de tijd waarin Nederland is geweest. Directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer benadrukt dat het terugzien van oude beelden een dubbel gevoel met zich mee kan brengen, maar ook dat het een goede manier is om te leren van de Nederlandse geschiedenis.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wil Nederland een " spiegel van de tijd " voorhouden met de Schatkamer , een online archief dat gratis toegang biedt tot meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's .

Dat vertelt directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer aan het ANP. Hij hoopt dan ook dat mensen die de Schatkamer bezoeken, kunnen leren van de Nederlandse geschiedenis. Van Nispen tot Sevenaer benadrukt dat het terugzien van oude beelden een dubbel gevoel met zich mee kan brengen.

"Zoveel mensen zeggen vaak: vroeger was alles beter. Maar als je goed kijkt, zijn sommige dingen wel en sommige dingen helemaal niet beter.

" Als voorbeeld noemt hij een cursus van Teleac, waarin vrouwen uitleg kregen over computers. "Omdat men toen dacht: vrouwen kunnen waarschijnlijk niet goed met computers omgaan. De manier waarop dat werd gebracht, is bijna beledigend. Maar ook wel heel grappig", aldus de directeur.

"Je moet het zien als een spiegel van de tijd. " De openstelling van het archief vergelijkt Van Nispen tot Sevenaer qua betekenis met "een mooi Afrikaans gezegde". "Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je niet waar je naartoe moet. Nu kunnen we zien waar we vandaan komen", legt hij uit.

Volgens hem kunnen bezoekers van de Schatkamer leren van de geschiedenis en daardoor bepalen welke kant ze in de huidige tijd op willen gaan





