Nederlands elftal werkt oefenwedstrijden tegen Oezbekistan af

Het Nederlands elftal heeft twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan gespeeld in het Icahn Stadium te New York. De wedstrijden waren een test voor de ploeg van Ronald Koeman voor het WK.

Het Nederlands elftal werkte op maandag twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan af. De eerste wedstrijd in het Icahn Stadium te New York begon om 14.45 uur plaatselijke tijd en.

Deze wedstrijd werd live op de televisie uitgezonden. Ronald Koeman en enkele internationals stonden na afloop de pers te woord, waarna er buiten het zicht van de journalisten nog een keer werd geoefend. In het tweede duel stond Memphis Depay in de spits. De topscorer van het Nederlands elftal is op de weg terug van een blessure en zit in een traject om weer volledig fit te worden.

Tegen Oezbekistan deed hij een halfuur mee. Daarin kon Memphis het verschil niet maken. Het 'reserveteam' van Nederland speelde vanaf 17.30 uur plaatselijke tijd zestig minuten tegen Oezbekistan en verloor met 1-2. Wieffer verzorgde vlak voor tijd de gelijkmaker, maar daarna kroonde Avazbek Ulmasaliev zich tot de matchwinner.

Guus Til,Mark Flekken, Marten de Roon, Nathan Aké, Justin Kluivert, Memphis Depay, Mats Wieffer, Guus Til, Noa Lang, Teun Koopmeiners, Jorrel Hato, Quinten Timber. Voor het Nederlands elftal betekende het tweeluik met Oezbekistan de laatste test voor aanvang van het WK. De ploeg van Koeman begint komende zondag aan het eindtoernooi, met een groepswedstrijd tegen Japan





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