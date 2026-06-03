Nederlands elftal voor WK: wie is er in de selectie en wie mist de WK-wedstrijd?

Het Nederlands elftal is klaar voor het WK. Wie is er in de selectie en wie mist de WK-wedstrijd?

In het liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Een land vertegenwoordigen in het voetbal hoeft niet te betekenen dat je er ook bent geboren.

Uit het onderstaande overzicht blijkt dat 289 internationals in een ander land het levenslicht zagen dan dat van de nationale ploeg waarin ze spelen. Opvallend is het enorme aantal spelers in de selectie van Curaçao dat in Nederland geboren is. Dat zijn er maar liefst 25 van de 26. Bij het Nederlands elftal zien we één speler die elders geboren is.

Guus Til kwam ter wereld in Zambia. Daar is de teamfoto van het Nederlands elftal voor het WK! Wel zijn er maar 25 spelers zichtbaar, want de foto werd genomen zonder Jurriën Timber. De verdediger van Arsenal sluit donderdag aan bij de selectie.

Marokko heeft dinsdag een oefenduel voor het WK met Madagaskar met 4-0 gewonnen. PSV'er Ismael Saibari zette de Marokkanen op het juiste spoor met twee vroege goals. De ploeg van trainer Mohamed Ouahbi kwam in het Prince Moulay Abdellah Stadion in Rabat al na vier minuten op voorsprong dankzij een uitstekende kopbal van Saibari. De oefenwedstrijd van DR Congo tegen Chili van dinsdag 9 juni is afgelast.

Het duel zou gespeeld worden in Spanje, maar uit voorzorg heeft de burgemeester van de plaats La Línea de la Concepción een streep gezet door de wedstrijd. Dat heeft alles te maken met de uitbraak van het ebolavirus in DR Congo. Hierdoor zit de nationale ploeg in quarantaine. Enkele stafleden waren recent nog in eigen land.

Het Noorse voetbalelftal hangt momenteel boven de Atlantische oceaan, op weg naar de Verenigde Staten. Voor vertrek werd er nog een groepsfoto voor het vliegtuig gemaakt, waarbij Martin Ødegaard en Erling Haaland (als enige met zonnebril) een prominente plek vooraan bij de bondscoach hadden. De Belgische voetbalploeg heeft vertrouwen getankt richting het WK. In een weinig verheffend duel werd op bezoek bij Kroatië een 0-2 overwinning geboekt.

De zege was niet het enige goede nieuws voor de Rode Duivels, want topscorer aller tijden Romelu Lukaku maakte na drie maanden blessureleed zijn rentree. Hij kwam als invaller binnen de lijnen en speelde de laatste twintig minuten. In de blessuretijd zette hij zijn rentree luister bij door de 0-2 overtuigend binnen te schieten. Ook de NOS Voetbalpodcast gaat nu officieel in de WK-stand.

Vanaf vandaag is er elke dag een gloednieuwe aflevering die te beluisteren is via je favoriete podcast-app. Voor Memphis Depay en Jurriën Timber is de aanloop naar het WK niet rimpelloos verlopen. Depay maakte op 24 mei zijn rentree na een vervelende dijbeenblessure, Timber kwam afgelopen zaterdag tijdens de Champions League-finale pas weer in actie na twee maanden blessureleed. Toch verwacht bondscoach Ronald Koeman dat het duo fit aan het WK begint.

Hij heeft nog aardig wat gespeeld in de finale, zei Koeman vandaag over Timber. Er was geen reactie de volgende dag op zijn lies. We hebben het met de medische staf besproken. Over Depay: Zijn data zijn positief, maar je moet niet vergeten dat hij er een tijd uit is geweest.

Honderd procent is hij natuurlijk nog niet, dat kan ook niet. Daar hebben we de twee oefenwedstrijden voor nodig. Bart Verbruggen is tijdens het komende WK opnieuw de eerste keeper van het Nederlands elftal. De goalie van Brighton & Hove Albion is sinds het EK van twee jaar geleden de eerste keuze onder de lat en daar komt nu dus geen verandering in.

Verbruggen heeft dan ook rugnummer één gekregen. De doelman heeft binnen de selectie concurrentie van Robin Roefs en Mark Flekken. Woodensky Pierre kan deze week aansluiten bij zijn ploeggenoten van Haïti in de Verenigde Staten. De 21-jarige middenvelder moest langer wachten op zijn visum en die heeft hij nu binnen.

Pierre zag zijn ploeggenoten vorige week al afreizen naar Florida ter voorbereiding op het WK, waar Haïti groepswedstrijden wacht tegen Schotland, Brazilië en Marokko. Mats Wieffer staat woensdagavond als rechtsback aan de aftrap tegen Algerije. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman aangegeven in gesprek met de NOS. Koeman moet tegen Algerije de rechtsbacks Denzel Dumfries (schorsing) en Jurriën Timber (sluit donderdag aan) missen.

Bondscoach Ronald Koeman en doelman Bart Verbruggen geven om 14.30 uur een persconferentie in aanloop naar de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Dat doet hij in een gymzaal op de KNVB Campus in Zeist. In deze hal traint het Nederlandse futsalteam. Tijdens het EK dat gespeeld werd in 2021 waren de persconferenties ook in deze gymzaal.

Dat werd gedaan om aanwezigen voldoende afstand te kunnen laten houden vanwege het coronavirus. Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida zitten niet bij de WK-selectie, maar de mannen van de back-uplijst zitten wel bij de groep voor het oefenduel met Algerije. Voor die wedstrijd 'lenen' ze de rugnummers van Denzel Dumfries (22) en de nog afwezige Jurriën Timber (2





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nederlands Elftal WK Selectie Marokko DR Congo Noorwegen België NOS Voetbalpodcast Memphis Depay Jurriën Timber Bart Verbruggen Woodensky Pierre Mats Wieffer Ian Maatsen Lutsharel Geertruida

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De Efteling start nieuwe podcastserie 'Het Geheim van de Efteling' met Paul de LeeuwAan het einde van de zomer lanceert het Efteling een nieuwe podcastserie genaamd 'Het Geheim van de Efteling'. Paul de Leeuw presenteert de zeven afleveringen, waarin hij gesprekken voert met ontwerpers, makers en experts van het park. De serie begint bij de opening van het park en het ontstaan van het Sprookjesbos 74 jaar geleden, en behandelt ook de ontwikkeling van het bos, herinneringen van bezoekers en de toekomst ervan.

Read more »

Summerville reageert op 'niet verwachte' eerste oproep voor het Nederlands elftalCrysencio Summerville had niet verwacht dat hij door Ronald Koeman opgeroepen zou worden voor het WK 2026. Dat vertelt de buitenspeler van West Ham United in gesprek met ESPN . Na een blessure tijdens de vorige interlandperiode dacht Summerville dat zijn kans om Oranje te halen verkeken was.

Read more »

Alexander Isak heeft duidelijke woorden in aanloop naar WK-duel met het Nederlands elftalAlexander Isak heeft van genoten van het spel van Zweden in het vriendschappelijke uitduel met Noorwegen (3-1). Dit zei hij in een persmoment in aanloop naar de wedstrijd tegen Griekenland. Hoewel Blauw-Geel het duel heeft verloren, spreekt de spits van Liverpool over een sterke tweede helft.

Read more »

Noren zijn vertrokken naar de VS • Vanaf nu elke dag: NOS VoetbalpodcastIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal.

Read more »