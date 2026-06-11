Nederlands elftal verwacht geen grote rol voor corners en vrije trappen in WK

Deelheld van het Nederlands elftal, Frenkie de Jong, verwacht niet dat de corners, vrije trappen en ingooien in het WK een grote rol zullen spelen. Volgens hem zijn spelhervattingen in de Premier League belangrijker en zorgen voor een voorsprong op andere competities.

set pieceaan de Engelse landstitel. Ook in aanloop naar het wereldkampioenschap gaat het in veel landen over de standaardsituaties en de vraag hoeveel daar nu eigenlijk op getraind moet worden.

Zo ook bij het Nederlands elftal, al verwacht De Jong niet dat het hele wereldkampioenschap in het teken zal staan van de corners, vrije trappen en ingooien.

'Nee', meende de middenvelder in gesprek met Voetbal International. 'Ik denk dat spelhervattingen vooral in de Premier League verschil maken. Ik zie ze dan ook niet als trend. Vaak is het zo dat de teams die prijzen winnen worden gekopieerd, dus wat dat betreft is het mooi dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen.

'Dat is een elftal dat altijd de aanval kiest, dynamisch speelt', legde hij uit. 'Bayern München is ook zo'n club, wij met Barcelona zijn dat óók. Deze clubs hebben spelers die een tegenstander kunnen uitspelen, dus met dat soort jongens heb je sowieso een antwoord op iedere speelstijl. Ik heb het gevoel dat het voetbal weer de goede richting op gaat, naar... het voetbal





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nederlands Elftal Frenkie De Jong WK Corners Vrije Trappen Ingooien Spelhervattingen Premier League Bayern München Barcelona Wereldkampioenschap Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Theo Janssen is niet te spreken over de prestaties van het Nederlands elftalAnalyticus Theo Janssen is kritisch over de prestaties van het Nederlands elftal en pleit voor een ingrijpende maatregel om de spelers en de speelwijze te veranderen.

Read more »

Aad de Mos: 'Halve finale maximaal haalbare voor Nederlands Elftal'Het Nederlands Elftal mag alleen maar dromen van de finale. Dat kan in ieder geval worden opgemaakt uit de woorden van Aad de Mos.

Read more »

Nederlands elftal moet vertrouwen op eigen kwaliteitenSportpsycholoog Paul van Zwam geeft Oranje advies voor het aankomende WK. Hij stelt dat het Nederlands elftal moet vertrouwen op de eigen kwaliteiten, ondanks het wegvallen van Jurriën Timber en de vraagtekens rondom Memphis Depay.

Read more »

Altria wil via indirecte investering binnenkomen in Nederlands wietexperiment - politieke stormloop groeitTabaksgigant Altria (voorheen Philip Morris) overweegt een miljoeneninvestering in de grootste wietkweker van het Nederlandse wietexperiment. Politici uit CDA, ChristenUnie en D66 uiten hun zorgen over de invloed van de tabakslobby op het gereguleerde cannabismodel tot 2029. Het debat gaat over volksgezondheid, criminaliteit en de integriteit van de overname door Cronos Group.

Read more »