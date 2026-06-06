Het Nederlands elftal houdt een trainingskamp af op de Etihad City Football Academy in Orangeburg, New York, een locatie die advised is door Pascal Jansen. Na verbeteringen aan de grasmat voldoet het veld nu aan de hoge eisen. De faciliteiten, waaronder een replica van de Manchester City-kleedkamer, zijn van wereldklasse en maken deel uit van de City Football Group. Jansen, met een achtergrond bij PSV en AZ, prijst de moderniteit en deelt tips over het ontspannen in New York.

Het Nederlands elftal is gearriveerd in New York voor een vierdaags trainingskamp dat plaatsvindt op het complex van New York City FC in Orangeburg , ongeveer veertig minuten rijden van Manhattan.

De locatie is gekozen op advies van Pascal Jansen, voormalig trainer van AZ en nu verbonden aan New York City FC, die eerder zorgen uitte over de kwaliteit van de grasmat maar na verbeteringen lovend is over de faciliteiten. Het complex maakt deel uit van de City Football Group, een wereldwijd voetbalimperium dat ook Manchester City omvat, en de kleedkamer die Oranje gebruikt is een exacte replica van die in Manchester.

Jansen, die自身 een rijke ervaring heeft met topacademies als die van PSV en AZ, benadrukt de moderniteit van de accommodaties en de samenwerking binnen de groep. Ondanks dat hij het Nederlands elftal niet heeft zien trainen vanwege zijn verblijf in Nederland tijdens de onderbreking van de Amerikaanse competitie, deelt hij zijn observaties over de groeiende populariteit van voetbal in New York, mede dankzij Lionel Messi en het naderende WK.

Hij adviseert de spelers om tijdens hun korte verblijf ook de sportcultuur van de stad te ervaren, bijvoorbeeld door een wedstrijd van de New York Knicks of de Yankees bij te wonen, omdat New York het mogelijk maakt om zowel bekend als anoniem te zijn. Het Nederlands elftal vertrok naar de Verenigde Staten in het vliegtuig met de naam 'Orange Blossom'





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